Frojd je govorio da žena ovako treba da se ophodi prema muškarcu: Tako dobije ono što želi i ljubav raste

Frojd je govorio na razne načine o ljubavi, a evo kako treba da izgleda relacija žene u odnosu prema muškarcu!

Izvor: AI info Sensa

Postoje veze u kojima se čini da ljubav postoji, ali je vremenom sve teže disati jedno pored drugog. Žena pita gdje je bio, zašto je kasnio, kome se dopisuje i zašto ponovo ćuti. Muškarac počinje da se povlači. Ona to primjećuje i još više pojačava kontrolu.

I tako nastaje paradoks: što se žena više plaši da će izgubiti muškarca, to brže može da stvori distancu među njima.

Sigmund Frojd je mnogo pisao o ljudskim željama, strahovima i unutrašnjim sukobima. Nisu sve njegove ideje danas prihvaćene bez rezerve, a neki citati koji mu se pripisuju imaju upitno autorstvo. Ipak, pojedine misli o odnosima i dalje mogu da podstaknu na razmišljanje.

Suština je jednostavna: ljubav ne bi trebalo da se pretvori u pokušaj da osvojimo, promijenimo ili kontrolišemo drugu osobu.

1. Ne zaljubljujte se u muškarca koji još ne postoji

„On će se promijeniti.“

Ova nada može da bude pogubna za vezu. Žena vidi muškarca kakav jeste, ali istovremeno zamišlja njegovu buduću verziju, odgovorniju, uspješniju, pažljiviju, romantičniju ili velikodušniju.

A onda godinama pokušava da stvarnu osobu uklopi u sliku koju je sama stvorila. Odrasla osoba ne može da se promijeni samo zato da bi odgovarala nečijem scenariju. Možete pitati, objasniti, reći šta vam ne odgovara, postaviti granicu ili otići. Ali ne možete živjeti tuđi život umjesto nekoga.

Zato sebi postavite pitanje: "Da li bih bila sa ovim čovjekom da se na kraju ipak ne promijeni?"

2. Brinite o njemu, ali nemojte mu biti majka

Pitajte ga kako mu je prošao dan. Podržite ga kada mu je teško. Zagrlite ga kada je umoran. To je briga.

Ali stalno podsjećanje odraslog muškarca šta da obuče, šta da kupi, koga da pozove, kada da legne i koje odluke da donese nešto je sasvim drugo.

U jednom trenutku žena prestaje da bude partnerka i postaje roditelj. Pomaganje može da zbliži dvoje ljudi, ali stalno preuzimanje tuđih obaveza može stvoriti zavisnost i iscrpiti oboje.

3. Ne oduzimajte mu pravo da sam rješava probleme

Kada volimo nekoga, prirodno je da želimo da riješimo sve njegove probleme. Doživio je neuspjeh – odmah priskačemo u pomoć. Posvađao se sa nekim, već smišljamo rješenje. Ima problem, imamo deset prijedloga.

Time želimo da kažemo: „Tu sam za tebe.“ Ali ponekad mnogo snažnije zvuči: „Tu sam za tebe, ali vjerujem da možeš sam da se izboriš sa ovim.“

Podrška ne znači da sve treba uraditi umjesto druge osobe. Ponekad je prava podrška upravo to da nekome pokažemo da vjerujemo u njegovu sposobnost.

4. Ne pretvarajte ljubav u sistem kontrole

„Žena ne bi trebalo da oslabi muškarca, već da ga opusti.“ – pripisuje se Frojdu

Ako ostavimo po strani pitanje autorstva ove rečenice, njeno značenje je zanimljivo. Zamislite da neko sa vrata kada uđe u kuću čuje:

„Gdje si bio?“

„Zašto se nisi javio?“

„Ko ti je pisao?“

„Zašto si tako tih?“

Iza brojnih pitanja zapravo se kriju strah i nesigurnost, kao i potrba za kontrolom. Kontrola može privremeno da umiri osobu koja kontroliše, ali kod druge strane vremenom stvara osjećaj da joj se ne vjeruje.

Povjerenje ne znači da morate znati svaki partnerov korak. Ono znači da ljubav ne pretvarate u nadzor. Zdrava veza ne zahtjeva stalno praćenje, beskrajno testiranje ni pokušaj da drugu osobu oblikujete prema svojim očekivanjima. Ona daje oboma pravo da budu ono što jesu. I možda je upravo tu velika razlika između ljubavi i straha od samoće.

(Mondo)