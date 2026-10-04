Kako da prestanete da volite nekoga ko vas ne voli: Ruski psiholog daje važan putokaz za slomljena srca

Nekoga volite beskrajno, a on vam ljubav neuzvraća? Ruski psiholog Andrej Kurpatov otkriva kako da to prekinete...

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Kada se zaljubimo u nekoga ko ne osjeća isto, čini se da je nemoguće izbaciti tu osobu iz glave. Svaka poruka, uspomena ili slučajan susret ponovo pokreće ista osjećanja. Ali da li je moguće zaista se osloboditi neuzvraćene ljubavi?

Psihoterapeut i pisac Andrej Kurpatov smatra da jeste, ali prvi korak nije pokušaj da zaboravimo osobu preko noći. Potrebno je da prestanemo da hranimo iluziju da će se jednog dana predomisliti.

„Bolje je suočiti se sa gorkom istinom nego živjeti u prijatnoj laži“, poručuje Kurpatov, objašnjavajući da je važno smiriti snažne emocije i pogledati situaciju realnije.

1. Korak: Priznajte sebi šta se zaista događa

Prvo morate da budete iskreni prema sebi. Vi ste zaljubljeni u tu osobu, ali ona ne oseća isto. Sve što zamišljate o zajedničkoj budućnosti trenutno postoji samo u vašim željama.

To nije lako prihvatiti, naročito kada ste emotivno potpuno zaokupljeni nekim. Ipak, prihvatanje stvarnosti prvi je korak ka tome da prestanete da živite u očekivanju.

2. Korak: Odvojite stvarnu osobu od slike koju ste stvorili

Kada nam se neko mnogo dopada, lako je da u glavi napravimo idealnu verziju te osobe. Počinjemo da joj pripisujemo osobine, osećanja i namjere koje možda nikada nije pokazala.

Zato je važno zapitati se: da li volim stvarnu osobu ili sliku koju sam o njoj napravio?

Što je manje stvarnog odnosa između dvoje ljudi, to je veća mogućnost da veliki dio te zaljubljenosti zapravo čini ono što smo sami zamislili.

3. Korak: Ne pretvarajte želju u činjenicu

Naravno da je moguće željeti ljubav, ali želja da nas neko voli nije dokaz da će se to zaista dogoditi. Kada stalno tražimo skrivene znakove, tumačimo svaku poruku i čekamo promjenu, samo produžavamo sopstvenu patnju.

Prihvatanje tuđih osjećanja ne znači da su naša osjećanja manje vrijedna. Znači samo da razumijemo gdje se završava naša želja, a počinje tuđa sloboda da osjeća drugačije.

4. Korak: Zaokupite svoj život

Kada je glava stalno usmjerena na jednu osobu, potrebno je ponovo ispuniti sopstveni život drugim sadržajima.

Posao, prijatelji, putovanja, hobiji, sport, učenje nečeg novog ili jednostavno više vremena sa ljudima koje volite mogu pomoći da se pažnja postepeno vrati na vas.

Važno je da ne pokušavate samo da „ne mislite“ na tu osobu. Umesto toga, počnite da stvarate dan koji ima smisla i bez nje.

Neuzvraćena ljubav može da boli, ali ne mora zauvijek da određuje vaš život. Prvi korak je da prestanete da se borite protiv stvarnosti i da priznate sebi šta se zaista događa.

Tek kada se sruši slika o tome šta bi moglo da bude, ostaje prostor da ponovo vidite ono što zaista jeste i da se polako vratite sebi.

(Mondo)