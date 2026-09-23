Da je vaš partner živio prije 100 godina, da li bi se oženio? Evo kojih 5 kriterijuma za udaju su žene tad imale

Master istoričar Nevena Kovačević je na svom Instagram profilu podijelila 5 uslova koje su prije stotinjak godina muškarci morali da ispune da bi se žena udala.

Izvor: Denis Beklarov/Shutterstock

U starom Beogradu i drugim većim srpskim gradovima, prije stotinjak godina, za vjenčanje nisu bili dovoljni ljubav i emocije koje su patneri osjećali jedno prema drugom. Umjesto toga, postojao je čitav niz kriterijuma koje su muškarci morali da ispune, prije nego što bi djevojka izgovorila sudbonosno "da".

Kriterijume za ocjenjivanje muškaraca u prošlom vijeku na svom Instagramu je objavila master istoričar Nevena Kovačević, poznata i pod imenom Putevima srpske istorije.

1. Da dolazi "iz dobre kuće"

Kako Nevena napominje, u tadašnje vrijeme, porijeklo i ugled porodice bili su među najvažnijim kriterijumima.

Krucijalne su bile informacije poput toga ko su mladoženjini roditelji, čime se bave, kakav glas "bije" porodicu, kao i da li je bila predmet ikakvih skandala.

2. Da je finansijski dobro pozicioniran

Sigurno radno mjesto takođe je bilo jedan od prioriteta pri izboru đuvegije, pa su zanimanja poput činovnika, oficira, trgovca, ljekara, advokata ili profesora bila veoma cijenjena.

Iako nije bilo nužno da od toga uživa neko silno bogatstvo, od muškaraca se očekivalo da mogu da obezbijede pristojan život za cijelu svoju buduću porodicu, jer tada nije bilo uobičajeno da žene imaju stalne poslove.

3. Da nije poročan

Kockari, pijanice ili rasipnici imali su velike predispozicije da ukaljaju ugled svoje porodice, pa su često bili zaobilaženi u širokom luku.

Nijedan drugi benefit koji je budući mladoženja možda imao nije mogao da nadomjesti loš utisak koji se stvarao zbog ove osobine kod mlade i njene porodice.

4. Da ima manire

Vaspitanje je takođe bilo izuzetno cijenjeno, jer je bilo i jedna od odlika koja je ukazivala na mladoženjin društveni položaj.

Pristojan govor, srdačan ali odmjeren pozdrav, uviđajno ophođenje prema damama i starijim ljudima i ponašanje prema gostima ii na javnom mjestu bili su benefiti koji nikada nisu gubili na svom značaju.

5. Da je pristojno obučen

Kad smo kod vaspitanja, ne možemo da zanemarimo ni pristojno oblačenje. Kao i maniri, i odjeća je bila jedan od ukazatelja na društveni krug kom muškarac pripada, ali i ko je i odakle dolazi. Tako, jednoj gradskoj djevojci tada nije ni padalo na pamet da pogleda muškarca koji nije u odijelu.

Osim odijela, veoma je bilo važno i da je obuća čista i primjerena, da je kosa njegovana, brada i brkovi svježe podrezani, a držanje pravo.

U nastavku pogledajte cijelu Neveninu objavu:

(MONDO)