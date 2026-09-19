Nikada se ne svađate sa partnerom? Frojdov citat otkriva šta se možda krije iza savršene harmonije

Ako se nikada ne svađate s partnerom, Frojdov citat otkriva šta se možda krije iza te vaše savršene harmonije.

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Poznajete li emotivni par koji se nikada ne svađa? Možda ste baš vi dio jedne takve partnerske zajednice? Čuveni psihoanalitičar postavio je pitanja o parovima koji se nikada ne svađaju: Da li je potpuna saglasnost znak rijetke harmonije ili se iza nje krije tiho povlačenje jednog partnera? Šta zapravo znači kada se dvoje ljudi slažu baš u svemu?

Par koji se nikada ne svađa i koji djeluje kao da uvijek razmišlja isto mnogima izgleda kao ideal. Ipak, rečenica koja se pripisuje Sigmundu Frojdu, ocu psihoanalize, unosi drugačiju perspektivu: "Ako se dvoje ljudi uvijek slažu u svemu, jedno od njih misli za oboje.“ Iza ove rečenice krije se pitanje šta ponekad žrtvujemo da bismo sačuvali mir.

U partnerskom odnosu dvoje ljudi mogu da se vole, dijele iste vrijednosti i planove, a da ipak ne gledaju na svaku stvar potpuno isto. Očekivati da se partneri uvijek slažu nije naročito realno. Kada neslaganja potpuno nestanu, iza toga ne mora da stoji savršena harmonija.Moguće je da se jedan partner povlači, odustaje od sopstvenog mišljenja ili dopušta drugom da donosi odluke za oboje, ponekad čak i nesvjesno.

Frojd, potpuna saglasnost i rizik od gubitka sebe

Važno je napomenuti da se ova rečenica često pripisuje Frojdu, iako nije jasno potvrđeno da se zaista pojavljuje u njegovim spisima.

Ipak, njena poruka može da se poveže sa nekim temama kojima se bavila psihoanaliza, poput granice između sopstvenog identiteta i identiteta druge osobe. Kada u vezi sve postane potpuno "glatko", postoji opasnost da se granica između "ja" i "ti" zamagli.

Razlike u mišljenjima, željama i stavovima normalan su deo svakog odnosa. Dvoje partnera mogu imati različite ukuse, drugačije vidjeti neku situaciju, čak i žustro raspravljati, a da pritom ostanu bliski.

Takve nesuglasice mogu da budu korisne jer zahtijevaju slušanje, argumentovanje i pronalaženje kompromisa. Problem nastaje kada jedna osoba prestane da govori šta zaista misli ili želi.

U psihologiji se za takvo ponašanje koristi izraz samoućutkivanje (self-silencing) – kada osoba prećutkuje svoje mišljenje ili potrebe da bi izbjegla sukob, strah od razočaranja partnera ili zato što vjeruje da njen stav nije dovoljno važan.

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Zašto neslaganje može da bude dobro za vezu?

Dobra komunikacija u vezi ne podrazumjeva uklanjanje svih razlika. Naprotiv, važno je da oba partnera mogu slobodno da kažu šta misle, čak i kada znaju da se druga osoba neće složiti.

Nije presudno koliko se često partneri raspravljaju, već kako to rade. Kritika, omalovažavanje i prezir mogu ozbiljno da naruše odnos, dok razgovor u kojem postoji poštovanje može pomoći partnerima da bolje razumiju jedno drugo.

Umjesto: "Ti uvijek hoćeš po svom“, može se reći: "Ja bih ovog vikenda radije ostao kod kuće."

Djeluje kao mala razlika, ali upravo takav način komunikacije pokazuje da u vezi postoje dvije osobe, dvije potrebe i dva mišljenja.

Da li u vezi "mislite za dvoje"?

Kada jedna osoba dugo potiskuje svoje mišljenje, njena individualnost može početi da slabi. Vremenom može preuzeti partnerove ukuse, stavove, društvo i navike, toliko da više nije sigurna šta zapravo sama želi.

Neki znakovi mogu biti:

gotovo uvijek govorite "kako ti želiš“, iako imate sopstvenu želju

izbjegavate da protivrječite partneru čak i kada se ne slažete

imate osjećaj da njegove ili njene potrebe gotovo uvijek dolaze prije vaših

sve češće birate mir po cijenu toga da prećutite ono što zaista mislite.

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Ako se prepoznate u nekoj od ovih situacija, to ne znači da je vaša veza osuđena na propast. Možda je samo vrijeme da ponovo napravite prostor za sopstveni glas.

Jer zdrava veza ne znači da dvoje ljudi moraju da misle isto o svemu. Ponekad je upravo mogućnost da se ne slažete – a da se i dalje poštujete i volite – znak da u vezi postoje dvije ravnopravne osobe.

(Mondo)