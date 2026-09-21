Šarmantni, uspješni i omiljeni, a u stvari teške psihopate: Doktorka otkiva kako da prepoznate mračnu ličnost

Njima se dive, posebno su zanimljivi i šarmantni, želite ih pored sebe, a onda se iznutra nazire psihopata i njegove mračne crte ličnosti! Evo kako da se zaštitite...

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Na prvi pogled mogu djelovati šarmantno, samouvjereno i veoma prijatno. Ipak, pojedinci sa izraženim predatorskim crtama ličnosti mogu iza sebe ostaviti ozbiljne posljedice, u porodici, na poslu, ali i u drugim odnosima. Upravo zato stručnjaci sve više proučavaju obrasce ponašanja koji mogu da ukažu na ovakve osobe.

O ovoj temi za The Guardian govorila je dr Karen Mičel, koja je decenijama radila kao konsultant za organizacione promjene. Tokom rada sa kompanijama u krizi primjetila je da određeni pojedinci mogu da naprave nesrazmjerno veliku štetu, zbog čega je kasnije počela da proučava takozvane „mračne ličnosti“ i uporne predatorske obrasce ponašanja.

Važno je naglasiti da se psihopatija ne može utvrditi na osnovu jednog gesta, rečenice ili površnog utiska. Dijagnozu može postaviti samo stručnjak, a ono što možemo da primjetimo jesu obrasci ponašanja koji se ponavljaju.

Zašto ih je tako teško prepoznati?

Jedan od najvećih problema jeste to što ovakve osobe često ne izgledaju onako kako ih zamišljamo. Mogu biti veoma društvene, sposobne, ubjedljive i samouvjerene. Upravo zbog toga ljudi oko njih često dugo ne shvataju šta se zapravo dešava.

Stručnjaci navode da osobe sa izraženim predatorskim crtama mogu veoma lako da lažu bez vidljive nelagode. Dok je većini ljudi neprijatno kada budu uhvaćeni u laži, kod ovih osoba osjećaj stida ili zabrinutost zbog reputacije može biti mnogo slabije izražen.

Još jedan obrazac koji se često opisuje jeste prebacivanje krivice. Kada budu suočeni sa sopstvenim postupcima, mogu pokušati da odgovornost prebace na drugu osobu, pa čak i da žrtvu predstave kao krivca. U kontekstu porodičnog nasilja ovaj obrazac poznat je kao DARVO – poricanje, napad i preokretanje uloga žrtve i počinioca.

Mogu li biti uspješni i omiljeni?

Da. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih ih je teško prepoznati. Osoba sa izraženim mračnim crtama ličnosti može ostavljati veoma dobar prvi utisak, imati odlične preporuke i djelovati kao neko kome svi vjeruju. Problem se često pojavljuje tek u bliskim odnosima ili kada dobije dovoljno moći da svoje ponašanje usmjeri prema drugima.

Zbog toga okolina nekada teško povjeruje žrtvi. Reakcija može biti: „Ali on je tako fin“ ili „Nikada ne bih rekao da je takav“. Stručnjaci upozoravaju da upravo ovakva nevjerica može dodatno otežati situaciju osobi koja trpi posljedice takvog ponašanja.

Šta je zajedničko ovakvim obrascima?

Među osobinama koje se povezuju sa izraženim predatorskim crtama navode se nedostatak empatije, patološko laganje, manipulacija, iskorišćavanje drugih, potreba za kontrolom i spremnost da se odgovornost prebaci na nekog drugog.

Međutim, nijedna od ovih osobina sama po sebi ne znači da je neko psihopata. Ključ je u tome da se posmatra obrazac koji je dugotrajan, izražen i koji drugima nanosi štetu.

Psihološkinja Esi Viding sa University College London naglašava da nije najvažnije pokušavati da ljudima postavljamo dijagnoze na osnovu ponašanja koje vidimo spolja. Mnogo je korisnije naučiti da prepoznamo štetne obrasce i da na njih reagujemo.

Najvažnije je zaštititi sebe

Stručnjaci smatraju da nije potrebno znati tačnu dijagnozu neke osobe da biste zaključili da njeno ponašanje nije zdravo za vas. Ako neko vas uporno laže, manipuliše vama, odbija svaku odgovornost, izvrće činjenice, pokušava da vas izoluje ili vas stalno ubjeđuje da ste vi krivi za njegove postupke, to je dovoljan razlog da postavite granice, bez obzira na to kako se ta osoba stručno naziva.

Najvažnija poruka stručnjaka zato nije da naučimo da „dijagnostikujemo“ psihopate, već da postanemo bolji u prepoznavanju ponašanja koje nas ugrožava. Takve osobine vjerovatno nikada neće potpuno nestati iz društva, ali ljudi mogu naučiti kako da ranije prepoznaju upozoravajuće obrasce i bolje se zaštite.

(Mondo)