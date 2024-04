"SABLJA" OSVOJILA NAGRADU U KANU! Srpska serija nagrađena za najbolju interpretaciju cijelog ansambla

Serija "Sablja" dobitnik na Kanskom festivalu serija

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpska serija "Sablja" takmiči se u kategoriji dugog formata na Kanskom festivalu serija, gdje je osvojila nagradu u kategoriji "najbolja glumačka interpretacija cijelog ansambla".

Priča iz Srbije o ubistvu Zorana Đinđića odabrana je da bude u konkurenciji sa osam serija iz cijelog svijeta za ovogodišnju glavnu takmičarsku selekciju festivala, koji se održava od 5. do 10. aprila.

Radnja prati dešavanja neposredno prije i nakon ubistva tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđić. Atentat je izvršen 2003, svega godinu dana nakon što je u Hagu otvoren proces protiv bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića.

Glavne uloge u seriji tumače Dragan Mićanović, Milica Gojković, Ljubomir Bandović i mladi Lazar Tasić. Reditelji serije su Goran Stanković i Vladimir Tagić, a scenaristi Dejan Prćić, Marjan Alčevski, Maja Pelević, Vladimir Tagić i Goran Stanković. Produkciju serije, za koju je ideju dao RTS, potpisuju Radio-televizija Srbije i "This and That Productions".

Pogledajte 03:53 Sablja dobila nagradu za najbolju glumačku interpretaciju celog ansambla Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir, MONDO)