Šta pjeva Kebina kćerka? Vratila se u Srbiju zbog Eurosonga

Kćerka Dragana Kojića Kebe Nataša Kojić, u trci za plasman na Pjesmu Evrovizije

Javni servis Srbije nedavno je objavio spisak učesnika koji će se naći na izboru predstavnika Srbije na Pjesmi Evrovizije.

Na ovogodišnjem izboru Pjesma za Evroviziju nastupiće 30 takmičara - biće održana dva polufinala, 25. i 27. februara, u kojima će nastupiti po 15 takmičara, a po najboljih osam plasiraće se u finale koje će se održati 1. marta.

Pjesma Evrovizije 2025 održaće se u Švajcarskoj, a za predstojeću "Pjesmu za Evroviziju" prijavilo se 222 takmičara, od kojih je u užem izboru odabrano njih 30. Danas su na zvaničnom Jutjub kanalu "RTS Pjesma Evrovizije", RTS Planeti i ostalim muzičkim platformama objavljene pjesme svih 30 kompozicija, od kojih će jedna prestavljati Srbiju na Evroviziji 2025.

Među objavljenim pjesmama nalazi se i numera Nataše Kojić, pjevačice koja je već učestvovala na domaćem izboru za Eurosong, nekadašnjoj Beoviziji. Njena numera se zove "Up and down" i zvuči ovako:

