Neurolog upozorava: Omiljeno piće mladih i vrućina su recept za moždani udar

Piće koje pojedini rado piju, posebno po vrućini, može pogubno da utiče na mozak i krvne sudove. Neurolog dr Ranko Raičević raskrinkao energetska pića.

Neurolog dr Ranko Raičević pričao je u Jutarnjem programu o opasnim greškama u ishrani zbog kojih podižemo rizik od moždanog udara, ali je objasnio i kako on vreba mlade i zdrave ljude kada je vrućina.

Poseban problem su, navodi on, jedno piće koje Srbi često piju i klima uređaj koji neadekvatno koriste. To povlači za sobom cijeli niz komplikacija, od slabosti, vrtoglavice i gubitka svijesti, pa sve do ozbiljnih kolapsnih stanja i povreda.

Moždani udar može da pogodi i sasvim zdrave ljude, upozorio je neurolog.

"Primjećujemo u praksi takozvani pomak ulevo na skali starosti, odnosno smetnje kod sve mlađih osoba, to se uvijek dešava ljeti. Zdravi i mladi izlaze i izlažu organizam naporu po vrućini", rekao je on.

"Ne treba bežati od toga da kažemo, mi imamo zloupotrebu takozvanih opojnih supstanci i takozvanih energetskih pića! Štetno utiču na snabdijevanje mozga kiseonikom, pune su ambulante mladih ljudi sa takvim vrstama ishemije. Dobiće kratkotrajnu vrtoglavicu, oduzetost jedne polovine tijela, zaplitaće u govoru, i šansu imaju samo ako budu tretirani na vrijeme. Onome ko se već šlogirao sve je jasno, ali ovo što se dešava mladim ljudima su opasna stanja, mi ih smatramo urgentnim", rekao je dr Raičević.

Dehidracija je veliki problem ljeti, a doktor podvlači da je najbolje rješenje obična, negazirana voda.

"Dehidracija je apsolutno opasna, ona kontroliše količinu krvi koja hrani sve ćelije, a mozak traži i troši najviše. Ako imamo manji volumen u tim krvnim sudovima, automatski trpi prije svega mozak, a onda i bubrezi i srce. Negaziranu vodu pijte, vodu, običnu i najobičniju! To je najbolje piće od svih pića, dio je našeg organizma od samog početka. Možete i sokove, ali negazirana voda je najbolji način hidracije", rekao je on.

Ako sjedimo u kolima i uključili smo rashlađivanje, ili se pak hladimo pod klimom kod kuće ili u kancelariji, moramo da napravimo pažljiv i postepen prelazak na nesnosnu vrućinu koja nas čeka napolju.

"Vi ako sa 20 stepeni odmah pređete na 40, gubitak svesti će biti u trenutku, naglo se šire krvni sudovi, krv odmah ide na dole, mozak gubi kiseonik. To su kolapsna stanja, kao da nam se spava, ošamućeni smo. Imaćete smetnje, vrtoglavicu, nećete naravno dobiti odmah moždani udar. Ali zamislite nekoga ko ima i probleme sa krvnim sudovima, možda je stariji? Njemu mozak radi na redukovanoj rezervi. Mi imamo pacijente koji rade na potpunoj rezervi, što mi ljekari kažemo, dva do tri odsto im je kapacitet određenih krvnih sudova", rekao je on.

Stara preporuka je da razlika između temperature spolja i unutra ne smije da bude veća od šest, maksimalno sedam stepeni Celzijusa.

"Sada je klima veoma opasna. Čak i ako naglo izađemo iz klimatizovane prodavnice, gdje smo bili svega nekoliko minuta, pa naravno da ćemo osjetiti tegobe. Vi morate da stanete, da se presaberete kada izađete, iz banalnih razloga možete da padnete i razbijete se. Tu imamo rizik i od povrede", rekao je neurolog.

