JELENA ĐOKOVIĆ POZIRALA NA BETONU U MONTE KARLU! Otkrila tajnu svog zdravlja, a stil je čista desetka

Jelena Đoković objavila je nekoliko forografija u jednostavnom modnom izdanju!

Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf/printscreen

Jelena Đoković je neko ko odiše jednostavnošću, oblači se prikladno za svaki događaj i rijetko možemo da vidimo da omaši. Njen stil više naginje na sportski i kežual, pa je i tako ovog puta pokazala kako ljepota i jednostavnost idu jedno uz drugo. Na svom Instagram profilu napravila je pravu pometnju među pratiocima kada je objavila seriju fotografija iz Monte Karla gdje Đokovići posjeduju kuću.

Jelena je pozirala, kako neki korsnici tvrde, na "hladnom betonu". Međutim na vreme se obezbijedila i ispod sebe postavila kaputić. Na sebi je imala zeleno-bijeli džemper i jednostavne bež-bele pantalone uz kosu pokupljenu u konjski rep. Kao i u većini slučajeva, Jelena na sebi nije imala trunku šminke, dok osmijjeh nije skidala sa lica. Dole se odučila za kežual bijele patike.

Najveću pažnju je privukao njena poruka ispod fotografije na kojj uživa u zalogajima jabuke. Napisala je čuveni dio poslovice "an apple a day keeps doctor away" što se prevodi sa engleskog znači da jedna jabuka na dan drži doktora podalje, odnosno ako jedete zdravu hranu to će vas učiniti zdravi, a samim tim nećete morati da idete kod ljekara. Opšte je poznato koliko i Jelena i Novak Đoković vode računa o zdravoj ishrani, te često pokušavaju ljudima da skrenu više pažnje na ovu zdravu naviku.

"Predivnu šaljete poruku Jelena, nije sve u skupim stvarima", " Prirodna ljepota!", "Budite zdravi tako što ćete svaki dan jesti jabuku", "Jabuke, djeca ih obožavaju", bili su samo neki od komentara.

Pogledajte više u galeriji:

(MONDO.RS)