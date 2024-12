Koja je tamna strana vaše ličnosti? Izaberite životinju i saznajte da li ste opasni ili se dobro kamuflirate

Životinja koju izaberete pokazaće vam koja je tamna strana vaše ličnosti i šta zbog nje imate ili šta nemate.

Izvor: Printscreen/sfatulparintilor.ro

Vizuelni testovi ličnostimogli bi za vas biti pravo malo iznenađenje ukoliko o vama otkriju nešto sasvim novo. Instinktivno vas privlače različite stvari, vođene različitim aspektima vaše ličnosti. Čovjek nema uvijek kontrolu nad svim indikacijama koje dolaze iz njegove duše. Na primjer, introvert će uvijek vidjeti miran ugao sobe u kojoj se održava zabava.

Izaberite životinju sa slike i otkrićete tamnu stranu svoje ličnosti.

1. Vuk

Vuk je misteriozna životinja. On se krije i čeka da njegove žrtve uđu u domet njegove akcije, a zatim napada svom snagom čopora. Ako ste izabrali ovu životinju, to znači da ste misteriozna osoba, puna tajni. Ne napadate ako niste isprovocirani, ali ste brutalni kada reagujete. Imate strpljenja da sačekate pravi trenutak i napadnete precizno i bijesno.

Gledajući vas, mnogi bi za vas rekli da ste bezopasni i da mogu da vas iskoriste. Samo je vaše pravo lice dobro skriveno. Kao i vuk, vi ste odani svom čoporu.

2. Slijepi miš

Kada pomislite na slijepog miša, pomislite ili na Betmena ili na Drakulu. Ove životinje su stvorenja noći, nestaju čim se pojavi sunčeva svjetlost. Ako ste izabrali slijepog miša, to znači da ste složena ličnost, sastavljena od više slojeva.

Ali za vas svijet nije samo crno-bijeli, već imate i mnogo sivih zona u svom životu. Ne pridržavate se društvenih pravila. Vi vidite stvari drugačije. Uključujući humor, vodi vas u mračno područje. Vi ste skeptični. Ne vjerujete nikome. Uvijek dovodite u pitanje nečije namjere.

Život vas je naučio da vidite dalje od dobra i zla i da vidite zlo u svakom dobru i dobro u svakom zlu.

3. Gavran

Edgar Alan Po je tačno znao šta piše kada je odabrao gavrana kao izvor inspiracije. Ove ptice su povezane s mrakom i mrtvima. Crne kao i sama noć, one su neka vrsta vjesnika smrti i uništenja. S druge strane, gavrani su veoma inteligentni. Lako se prilagođavaju, pa čak i imaju sposobnost da imitiraju ljudski glas. Ako ste izabrali ovu pticu sa slike, to znači da ste osoba koja baš i ne pokazuje svijetu svoju mračnu stranu.

Vi ste dobar posmatrač, ali sa distance. Imate sposobnost da razumijete misli ljudi. Lako možete vidjeti tamu u drugim ljudima. Kao gavran, čekate pravi trenutak da oslobodite svoju unutrašnju snagu. Prilagođavate se, menjate se, adaptiate se da biste zadali završni udarac. Uporni ste u ostvarivanju ciljeva koje ste sebi postavili. Još jedna zajednička karakteristika gavrana jeste da nikada ne napada ako nije isprovociran. Neko mora da pomjeri vaše granice do maksimuma da bi reagovao. Ali kada to uradite, zaista ste strašni.

4. Crni panter

Malo stvorenja izaziva toliko straha kao crni panter. Misteriozno stvorenje i ljubitelj mračnih mjesta, panter je usamljena životinja, koje se treba bojati i istovremeno joj se diviti i poštovati je. Mnoga plemena obožavaju crnog pantera. Tihi, budni i smrtonosni, nikad se ne zna šta je crnom panteru na umu. Ako ovo nije definicija misterije, onda ništa nije.

Ako ste izabrali ovu životinju sa slike, to znači da ste ponosna i misteriozna osoba. Snažno branite svoju porodicu i ljutito napadate sve one koji vam prijete. Ko je ljubazan prema vama, otkriće vašu dobrotu. Ko je zao prema vama, mora da se čuva.

5. Crna udovica

Crna udovica je poznata po jakom otrovu, ali i po kanibalističkim osobinama. Misteriozno, mračno stvorenje, Crna udovica čeka svoj plijen, koji biva uhvaćen u vješto ispletenu mrežu, a zatim ubrizgava svoj smrtonosni otrov. Ako ste izabrali crnu udovicu, vaša tamna strana će biti bijesna kada ste izazvani ili u ekstremnim situacijama. Prvo što uradite jeste da natjerate svoje protivnike da se osjećaju sigurno, a kada spuste gard, umotate ih u svoju mrežu. Neće ni znati šta ih je snašlo. Iako na površini djelujete nježni i fini, oni koji vas povređuju nemaju šanse. Zažaliće što su odlučili da vas loše tretiraju.

6. Crna mačka

Mačke se od davnina povezuju sa mrakom i smrću. Stvorenja se smatraju posrednim bićima, koja se nalaze između dva svijeta, između života i smrti. Od priča starog Egipta do moderne književnosti, mačka je oličena kao misteriozno biće, koje prodornim očima gleda na svijet. Mora da ima istine u ovim opisima, ako su do sada preživjeli. Ako vam je ova životinja privukla pažnju, to znači da ste misteriozna i dinamična osoba. Razigrano ste biće kao mače kada vam ništa ne prijeti. Stvari su potpuno drugačije ako vas neko uznemiri. Ponašate se mirno, nježno i niko te ne vidi da prilazite. A kada dođe pravi trenutak - svi više vole da se drže podalje od vas.

7. Orao

Orlovi djeluju zastrašujuće. Napadaju u grupama, lete u krugovima, čekaju do posljednjeg trenutka da se uvjere da je meta mrtva. Onda nemilosrdno proždiru. Ukoliko ste izabrali ovu pticu, vaša tamna strana je zastrašujuća. To jednostavno ne izlazi ako vas neko ne izazove. Orlovi napadaju samo ako nemaju šta da jedu. I vi napadate samo kada vas neko izazove. Ne želite da povređujete ljude, ali neka ih bog sačuva od vaše ljutnje! Ali samo ako vas neko provocira, prijeti vam ili vam naudi. Inače, veoma ste zadovoljni svojim životom, daleko od drugih. Živite u svom dobrom raspoloženju, van svih pravila i standarda.

(MONDO/Sensa)