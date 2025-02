Koje su vaše potisnute želje? Životinja koju prvo vidite otkriva žudnju za ljubavlju, avanturom ili djecom

Znate li koje su vaše potisnute želje - one o kojima nikome ne govorite? Životinja koju prvo vidite će vam sve pokazati.

Slikovni testovi ličnosti, kao što su Roršahove mrlje ili asocijacijativni testovi, jedinstveno su sredstvo za psihološku dijagnostiku. Oni nam omogućavaju da se istraže duboki slojevi ljudske psihe, njegovi nesvjesni motivi, želje i sukobi. Takvi testovi vam omogućavaju da zaobiđete svjesne odbrambene mehanizme i dobijete pristup nesvjesnim procesima.

Da li ste spremni da naučite nešto novo o sebi? Ovaj test može otkriti određene potisnute želje u vama o kojima nikome ne govorite.

Gledajući životinje na slici, možete otkriti neke tajne koje određena životinja krije i kako komunicira sa vama. Test je veoma jednostavan: pogledajte sliku i recite koju životinju ste prvu primetili.

Krokodil

Krokodil je opasna životinja koja se skriva pre nego što nekoga napadne. Smatran opasnom i inteligentnom životinjom, uspjeva da primjeni savršenu strategiju da dobije ono što želi. Ukoliko ste prvo njega vidjeli, znate šta želite, a želite i da vas život više iznenadi, jer vam ponekad nedostaju avanture i iznenađenja. Ako vam je krokodil prvi upao u oči, to može značiti da potajno žudite za više raznovrsnosti, iznenađenja i uzbuđenja u životu. Takođe se plašite promjena i oprezniji ste. Ali ovo je potajna želja, jer se i vi pomalo plašite novog, pa treba da pokušate da se oslobodite svog straha na zdrav način, kako biste u budućnosti mogli da doživite sve što želite i iskoristite prilike. Pokušajte da s vremena na vrijeme prevaziđete ovaj anksiozni i oprezni dio vaše ličnosti da biste zadovoljili svoju potrebu za novim i uzbudljivim stvarima.

Kengur

Nije iznenađenje da ženka kengura predstavlja majčinstvo. Svojom torbom i načinom na koji nosi svoju djecu ona nam pokazuje da uvek postoji način da ponudimo više ljubavi i prihvatanja. Ako je prva životinja koju ste vidjeli bio kengur, možda sada razmišljate o ozbiljnoj vezi ili majčinstvu, ali to takođe može ukazivati na to da osjećate neko razočaranje u vezi sa roditeljima. Ako ste muškarac i vidjeli ste kengura, onda vaš skriveni san može biti želja da imate više novca, moći i autoriteta, da želite da vladate svim i svima. A poštovanje ljudi oko vas sada vam je veoma važno.

Slijepi miš

Slijepi miš je životinja koju niko ne voli mnogo, možda zato što je neprijatan, možda iz drugih razloga, ali nosi veliko skriveno značenje. Šišmiš je simbol strahova koji spavaju u vama. On predstavlja sve ono što ste potisnuli u sebi, što ste držali u zaključanom odjeljku da ga niko ne može pronaći. Ovi strahovi jednostavno miruju i mogu se vratiti sa udvostručenom snagom u svakom trenutku. Konkretno, to mogu biti strahovi od finansijskih poteškoća, bolesti ili neizvjesne budućnosti na koje ste već zatvorili oči ili ih stalno pokušavate da potisnete. Zapamtite, strah je ono što nas podsjeća da smo živi, pa je prirodno da ne budemo potpuno sigurni u novac, zdravlje i budućnost. Vaš najdublji san je da imate snage i hrabrosti da se suočite sa najdelikatnijim trenucima svog života kada morate da donesete važnu odluku. Ako ste prvo vidjeli slepog miša, to takođe može značiti da vam je potrebna hrabrost da se konačno suočite sa svojim strahovima.

Jelen

Jelen simbolizuje želju za nežnom komunikacijom. Možda vam treba malo više ljubavi i naklonosti, jeste li razmišljali o tome? Često preuzimamo težinu svijeta na svoja pleća i osjećamo da moramo sami da se pobrinemo za sve. Ali ovo nam ne treba uvek! Jelen je sinonim za ljubaznost, smirenost, udobnost i delikatnost. Možda vam je potreban odmor, više pažnje u vašoj vezi i više naklonosti vaših najmilijih jer ste već duže vreme zanemarivali ovaj dio vaše veze.

Vuk

Vuk na ovoj slici može imati dvije interpretacije, sve će zavisiti od vašeg trenutnog života. Vuk simbolizuje vašu želju za zajednicom. Možda se trenutno osjećate malo usamljeno ili imate tajnu želju da ponovo vidite nekoga koga ste izgubili iz vida. Vuk može da simbolizuje želju da se pomogne drugim ljudima, da se stvori neki važan projekat, želju za dobrotvornim radom. Možda ćete osjetiti potrebu za odgovorima, pa je možda vrijeme da pokušate malo da analizirate ove znakove i pokušate da odgovorite u skladu sa tim. Drugo tumačenje je da vam je potreban jak partner - možda zato što ste dugo sami ili zato što vam partner nije pružio podršku koju želite. Želite lakoću, putovanja i uzbudljive događaje. Možda je vrijeme da se oslobodite svega što vas boli i zakoračite u nepoznato.

