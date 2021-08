Prvi snimak Bjelogrlića nakon incidenta: Sa osmijehom na licu i rukama u džepovima ušao u kola (VIDEO)

Dragan Bjeloglić se sumnjiči da je prebio reditelja Predraga Gagu Antonijevića.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Glumcu Draganu Bjelogrliću, koji je u hotelu u Nišu napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva određeno je zadržavanje do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja.

Nakon višesatnog saslušanja napustio je javno tužilaštvo u Nišu i prebačen je u pritvorsku jedinicu. Iz zgrade tužilaštva izašao je u sa osmijehom na licu, naočarima i rukama u džepovima, a na pitanje kako se osjeća, odgovorio je: "Dobro je, dobro je".

Potom je ušao je u policjski auto i uz pratnju policije prevezen u je pritvor.

Pogledajte prvi snimak Bjele nakon incidenta!

Bjelogrlić je na saslušanju izjavio da je u prolazu udario Predraga Gagu Antonijevića, a prema nezvaničnim saznanjima medija, glumac je navodno bio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Milan Petrović, advokat Dragana Bjelogrlića, rekao je da će saslušanje u Tužilaštvu biti održano sutra i da će nakon toga dati izjavu. Rekao je da za sada nisu preduzete nikakve mjere i da glumac nije iznio odbranu.

Bjelogrlić je optužen da je prebio Predraga Antonijevića dok je sjedio u separeu, a snimak prebijanja ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama. Reditelj se oglasio nakon napada i opisao detalje incidenta.

"Sjedio sam s društvom, sve su to kolege, on je sjedio u drugom delu sale iza ugla. Poslije vidim, tamo je bilo i dosta alkohola bilo, ko zna još čega. Praktično sam ležao na nekom kauču koji je tu, pričao sa kolegama, na drugu stranu smo bili okrenuti. On je iza tog ugla pojurio i napao me, nisam ga ni vidio dok nije počeo da me udara.Kolege su nas razdvojile, izvinite, umoran sam i potresen, pretio mi je i svašta je govorio. Psovao mi je majku. Divljački napad, koji to moram da kažem, nikada nisam doživio za sve ove godine, naročito ne na festivalu u svom rodnom gradu. Bilo je dosta kolega oko nas, jednostavno ja njega uopšte nisam ni vidio, bio sam na drugu stranu okrenut u vrlo niskom sjedećem položaju, polu sam ležao. Iživljavao se, šta da vam kažem, šokantno je", rekao je on.

Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel