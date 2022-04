Prosidba u kupatilu: Hit priča o drugom pokušaju Džej Lo i Bena Afleka

Iako je potpuno nespremna zaprošena u kupatilu, Dženifer Lopez kaže da je to najromantičnija stvar koja joj se ikada dogodila.

Dženifer Lopez i Ben Aflek su mjesecima glavna tema medija. Ljubavna priča latino dive i holivudskog glumca je po mnogo čemu posebna, naročito zbog činjenice da su se pomirili nakon skoro 20 godina.

Njihova vjeridba odjeknula je svijetom, a pjevačica je otkrila kako je izgledao momenat kada je zaprošena. Kako je rekla, Ben je "kleknuo na jedno koljeno u njenom najdražem mjestu na svijetu".

Ona je u svom biltenu "On The JLo" otkrila da joj se prošlog vikenda ostvario "najveći san" kada ju Aflek upitao da li želi da se uda za njega.

"U subotu uveče, dok sam bila na mom omiljenom mjestu na svetu (u pjenušavoj kupki), moja lijepa ljubav je kleknula na jedno koljeno i zaprosila me. Bila sam potpuno nespremna i samo sam ga gledala u oči smiješeći se i plačući u isto vrijeme, pokušavajući da shvatim činjenicu da se nakon 20 godina sve to ponovo događa. Doslovno sam ostala bez riječi, a on je rekao: 'je li to da?'. Rekla sam da, naravno, to je da", napisala je 52-godišnja pjevačica i nastavila:

"Smiješila sam se tako jako i suze su mi se spuštale niz lice, osjećala sam se tako nevjerovatno srećno i ispunjeno. Nije to bilo ništa otmeno, ali to je bila najromantičnija stvar koju sam mogla ikad da zamislim. Samo mirno subotnje veče kod kuće, dvoje ljudi koji obećavaju da će uvijek biti tu jedno za drugo. Dvoje vrlo srećnih ljudi, koji su dobili drugu priliku za pravu ljubav", napisala je Džej Lo.

