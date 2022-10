Životna borba zvijezde "Prijatelja": Godinama sam bio na ivici smrti

Glumac Metju Peri, koji je osvojio publiku ulogom Čendlera u kultnoj seriji "Prijatelji", u svojoj ispovjesti otkriva kako je izgledala njegova borba za život.

Izvor: Youtube/TBS/screenshot/Profimedia

Metju Peri imao je samo 24 godine kada je prihvatio ulogu u kultnoj seriji "Prijatelji". Zahvaljujući njoj, stekao je veliku popularnost, ali sa slavom nije uspeo da se izbori. Godinama je vodio borbu sa zavisnošću od opijata i alkohola, koju je konačno pobedio.

Danas često govori o tome, kako bi uticao na omladinu. Glumac je u memoarima ispričao istinu o svom životu, osvrnuvši se na trenutak u kom je bio siguran da se nikada neće vratiti porocima. Ljekari su se borili za njegov život, a njegovoj porodici saopštili su da Metju ima samo 2 odsto šanse da preživi.

"Želio sam da podijelim kada sam bio siguran da ponovo ne ulazim u mračnu stranu svega. Morao sam da sačekam dok ne budem u potpunosti trijezan i daleko od aktivne bolesti alkoholizma i zavisnosti. Glavna stvar je bila da sam bio prilično siguran da će to pomoći ljudima", rekao je Peri koji je u 49. godini bio na korak do smrti.

Otkrio je da je u to vrijeme patio od gastrointestinalne perforacije. Glumac je proveo nedjelje boreći se za život nakon što mu je debelo crijevo puklo od prekomjerne upotrebe opioida. Proveo je dvije nedjelje u komi i pet mjeseci u bolnici. "Ljekari su mojoj porodici rekli da imam 2 procenta šanse da preživim", rekao je Metju.

"Mogao sam da se nosim sa tim, na neki način, ali do svoje 34. godine bio sam zaista umiješan u mnogo nevolja. Bilo je godina u kojima sam bio trezan za to vrijeme. Deveta sezona serije je bila godina u kojoj sam bio trezan sve vrijeme. I pogodite za koju sam sezonu nominovan za najboljeg glumca? Mislio sam: 'To bi trebalo da mi nešto govori'", rekao je glumac.

Metju je istakao da sada živi zdravim načinom života i da je uspio da se izvuče.

"Nisam znao kako da stanem. Da mi policija dođe kući i kaže: 'Ako večeras popiješ, odvešćemo te u zatvor', počeo bih da se pakujem. Nisam mogao da prestanem, jer bolest i zavisnost napreduju, postaje sve gore i gore kako stariš. Sada sam prilično zdrav", rekao je.

(MONDO)