Emili Ratajkovski oštro o muškarcima: Zbog toga veze propadaju, a JEDNO JE KLJUČ

Manekenka Emili Ratajkovski govorila je o ljubavi, vezama, ali i šta je ono što najviše zamjera muškarcima!

Izvor: Profimedia

Poznate ličnosti poput običnih ljudi susreću se sa sličnim problemima, a nerado zbog svoje popularnosti i ugleda, ljudi na njih gledaju kao na nedodirljive. Međutim i oni su od "krvi i mesa" i takođe se suočavaju sa životnim preprekama, pogotovo kada je reč o ljubavi.

Jedan od takvih primjera je i poznata manekenka Emili Ratajkovski (31). Ona se u jesen prošle godine razvela od biznismena Sebastijana Ber Meklerda (41). Pretpostavlja se da je razlog toga prevara ovog biznismena. Ubrzo zatim Emili je viđena sa novim dečkom, komičarem Pitom Dejvidsonom, ali ni ta ljubav nije dugo potrajala.

U čemu je zapravo problem i šta Emili najviše zamjera muškarcima pokušala je nedavno da odgovori u jednoj emisiji. Kako je i sama manekenka rekla, uvijek se osjećala kao nezavisna žena, ali i da je upravo to privlačilo muškarce sa kojim se zabavljala.

"To je ono što mrzim sa zabavljanjem... posebno kod muškarca", rekla je Ratajkovski i nastavila. "Oni su na početku okej sa tim, misle da si sposobna. I oni to vole, a onda polako ne znaju šta da rade sa tim osećanjima i zamjeraju ti", istakla je ona i dodala da su u tim momentima počinjali da je "ruše". Osvrnula se na to, da je možda u pitanju strah muškaraca od "moćnih i samostalnih žena", ali i da nije sigurna zbog čega je to tako.

"Snaga i moć su povezani sa muškarcima, a kada to žena ima, muškarac ne zna šta dalje da radi", nastavila je ona i dodala da bi najviše željela da on bude bolji u izražavaju svojih emocija i da joj pruži podršku.

(MONDO)