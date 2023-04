Darko Lazić ponovo završio u bolnici: Pjevaču se zakomplikovalo stanje

Darko Lazić oglasio se iz bolničke postelje i otkrio sa kakvim se problemima suočava.

Izvor: Instagram/darkolazicofficial/printscreen

Darko Lazić nedavno se podvrgao operaciji zatezanja kože, a na svom Instagramu održao je "lajv" u kojem se svojim pratiocima javio iz bolničke postelje, te otkrio da je ponovo hospitalizovan.

Kako se navodi, pjevač je striktno morao da miruje kako ne bi došlo do komplikacija, što on nije ispoštovao, pa je došlo do krvarenja i morao je ponovo u bolnicu. Darko je u svom oglašavanju bio vidno blijed i iscrpljen, dok mu je društvo pravila vjerenica Katarina. Od bolova je jaukao, a brojni obožavatelji veoma su se zabrinuli za njegovo stanje.

"Moram da budem ovde dok se ne smiri krvarenje. Ne mogu da ustanem. Biću dobro, ja se nadam, biće sve okej. Bio sam malo nemiran, doktori su sve dobro odradili", rekao je Darko.

Izvor: Instagram/darkolazicofficial/screenshot

Podsjetimo, Darko Lazić se u želji da izgleda savršeno nedavno se podvrgao operaciji zatezanja kože, nakon što je smršao više od sto kilograma poslije operacije smanjenja želuca zbog koje je svojevremeno jedva ostao živ.

Pogledajte Darkovu transformaciju: