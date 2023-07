VOJA BRAJOVIĆ ISKRENO O PORODICI: Da se mene pitalo - ne bih imao djecu

Glumac Voja Brajović prvi put je tada otvoreno pričao o svom stavu kada su djeca u pitanju.

Glumac Voja Brajović je u svojevrsnoj ličnoj ispovjesti tokom jednog intervjua otkrio detalje iz svog djetinjstva o kojima javnost nije znala, ali i iskreno i otvoreno progovorio o supruzi glumici Milici Mihajlović.

"Mi smo bili izbačeni iz Beograda sa odlukom da pravo boravka u Beogradu imam samo ja pošto sam tamo rođen. A ja sam tad imao recimo četiri mjeseca. I onda se majka pokupila, uzela neku torbu u kojoj je stavila šta je mogla i otišla u Valjevo gdje su joj bili rođaci. Ona nije imala gdje. Bili smo podstanari. Moja majka je bila pionir nekog novog društva. Ja sam pored starijeg brata sa četiri godine naučio da čitam i pišem i onda je ona to iskoristila da bi me vodila po tadašnjim reonima da recitujem. Išao sam po tadašnjim mjesnim zajednicama i recitovao npr. pjesme poput "Partizan na straži".

Imam čak i slike iz tog perioda. Onda sam već bio angažovan u osnovnoj školi da nešto igram i recitujem. Pa sam uskočio umjesto jednog mog druga Bobike koji se razbolio i tada zaigrao u pozorištu u Valjevu. Igrao sam nekog žapca. Imao sam i kostim žabe. Toga se sjećam kao traume jer sam se poslije ispovraćao jer to je bila neka kaširana žablja glava puna slame i tutkala", ispričao je svojevremeno Brajović.

Govoreći o supruzi Milici Mihajlović, Brajović kaže da je ona prije svega jedna razumna žena.

"Milica je puna života, optimizma i talenta. Taj spoj je dragocjen za svakog ko se sa njom druži na bilo koji način. Relja je jedna Milicina vrlo hrabra odluka. Moja nije. Ja sam uvijek govorio prosto da to ne mogu, jer ne mogu. Eto to je isto jedna od bitnih njenih karakteristika – da učini ono što misli da treba da učini. Učinila je bolje nego što sam ja mislio. Ja sam sada mator za tu vrstu roditeljstva ali je zato to sad nekako slađe. Sve su to bile odluke mojih hrabrih supruga. Da sam ja odlučivao ne bi ni bilo djece. Sigurno", rekao je Brajović svojevremeno u emisiji "Sve što mi pripada".

Kaže kako nikad nije siguran da li ga Bog kažnjava ili spasava.

"Ja to doduše kažem tautološki. Za sebe bih rekao da sam hvala Bogu ateista. Stalno prolazim kroz velika iskušenja, životna iskušenja. U ovim godinama mogu biti zadovoljan sa odnosom Boga prema meni. Uvijek razmišljam o tome kad podvučem crtu da li sam više ljudi obradovao ili razočarao. Mislim da glumac kao i svaki umjetnik služi svom narodu. Jesu glumci egocentrični i što kaže Rade Marković, čim se neko bavi ovim poslom pitanje je koliko je on čist, šta mu je to trebalo, ali bez obzira uvijek razmišljam o tome. Ali mislim da sam dosta ljudi obradovao i i da su me ljudi više voljeli nego što me nisu voljeli", rekao je Brajović i dodao:

"Život meni ništa nije zakinuo. Ono što nam svima zakida to su društveni odnosi, to su odnosi sistema vrijednosti koji dosta čine da čovjek bude srećan ili nesrećan. A mi danas živimo još uvijek jedno veliko iskušenje".

Podsjetimo Voja Brajović iz prvog braka ima dvoje djece, Vukotu i Iskru, dok sa drugom suprugom ima sina Relju. Inače, njegovu sadašnju suprugu Milicu, pored toga što je javnosti poznata kao sjajna pozorišna i filmska glumica, mnogi znaju i kao ćerku jednog od naših najvećih književnika ikada - Dragoslava Mihailovića.

