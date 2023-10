I DANAS ŽIVE U KASIDOLU: Ovako izgledaju roditelji Dragane Mirković! (VIDEO)

Juče je startovao šou Dragane Mirković "Rame uz rame sa Draganom" na Kurir televiziji

Pjevačica Dragana Mirković je zvijezda i domaćin talent šoua "Rame uz rame sa Draganom" u kojem će se 14 plesača takmičiti za vrijednu nagradu od milion dinara i nastup na Draganinom koncertu, krajem godine u Areni.

U prvoj emisiji gledaoci su bili u prilici da zavire u velelepni dvorac u kojem živi Dragana Mirković, ali i vide njene roditelje Jelicu i Predraga.

Draganina majka se prisjetila detalja iz kćerkine mladosti i odrastanja u Kasidolu.

"Kum je Dragani dao ime. Kum stari koji nas i vjenčao i poslije krstio decu. I mi smo bili zadovoljni, prezadovoljni, kad mi je dao ime za drugu ćerku Dušicu. Tako je i za Draganu napisao u jednoj u koverti na papiru, jedno ime. Ja sam bila presrećna", rekla je Jelica i ispričala anegdote iz Draganinog života:

"Pa imala je jednom iščašenje kuka, vidjela sam da dijete ne hoda dobro. Ali nisam je vodila odmah i odvedem je poslije i doktorka mi kaže da moram da je snimam. I snimali smo je na Institutu za majku i dijete u Beogradu. Jurca oko kola, jurca i kad krenemo kući, samo pusti ruke i kaže mama, ja ne mogu. I ja je nosim na leđima kući. Sva mokra, od jurcanja nema vremena ni da jede. Ma to je bilo strašno dijete, strašno. Živahno. Ne umijem da vam opišem".

Draganina majka se prisjetila i perioda kada je jako mlada odlazila da snima albume.

"Ode da snima ploču i ona ne skita po Beogradu. U hotelu ona veze goblene. Za nedjelju dana naveze goblene. Nije ona skitala nigdje. A pisma obožavalaca, to je pokojna baka voljela. Da nosi gore i da pakuje ta pisma. Nisam ni jedno pismo pročitala da neko loše kaže o njoj. Slali su joj i pare i zlato u pismima".

Njen otac Predrag priznaje da je bio veoma strog u vaspitavanju Dragane i Dušice.

"Boga mi, dosta strog sam bio. Ženska djeca su to. Ja sam iz Njemačke zbog njih morao da dođem, bile su male. Morao sam da ih usmjerim do kraja puta, tu nema dalje. Bio sam obvezno sa njom, dok nije napunila 18 godina nisam mogao da ostavim. Jer znam ja ko je ona, ali ne znam koji su ti ljudi gdje ulazi u koje društvo, znaš. Pa se ljudi napiju nekad, popiju malo više, pa hoće da dobace i sve to. Ona je tek bila iz školske klupe izašla".

