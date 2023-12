Brajan Adams uskoro stiže u Beograd: Fanovi mu već spremaju doček

U okviru turenje, Brajan Adams će održati koncert u Beogradskoj Areni 12. decembra, a fanovi su već spremni sa spiskom zahtjeva!

Muzička zvijezda će uskoro obradovati publiku u Beogradu svojim najvećim hitovima poput "Summer of 69", "I do it for you" i "Please forgive me". Nastup slavnog pop-rok muzičara Brajana Adamsa, zakazan je za 12. decembar u Areni, koji je u okviru svjetske turneje pod nazivom "So Happy It Hurts".