"Kraljica trotoara" proslavila Mileta Kitića: Evo kome je ovaj hit prvobitno namijenjen

"Kraljica trotoara" proslavila je Mileta Kitića, a malo ko zna kome je ova numera zapravo bila namijenjena.

Jedna od najpoznatijih pjesama Mile Kitića, "Kraljica trotoara" postala je pjevačeva "lična karta", a prvobitno je bila namijenjena legendarnom kantautoru koji nas je napustio na današnji dan, 19. februar 2021. godine, Đorđu Balaševiću.

Mile je jednom prilikom ispričao kako je došao do ove pjesme. Njen autor Steva Simeunović želio je da bude u pitanju pjesma drugačijeg zvuka i hteo je da je otpjeva neko od pop pjevača koji su bili aktuelni u to vrijeme.

"Došao sam kod njega kući sa suprugom Martom, i on je listao svoju svesku sa pjesmama i tada je naišao na 'Kraljicu trotoara' međutim rekao mi da nije za mene. On je zamislio da se čuju zvuci dvije gitare i da se tekst ispriča te da je pjesma namijenjena pjevaču poput Đorđa Balaševića. Ali Marti to nije bilo loše mada je mene malo zbunio tekst. Na kraju sam je uzeo", rekao je on u emisiji "Iz profila" i dodao:

"Kad sam ušao u studio, Pera Zadravković koji je pravio aranžman nije bio oduševljen, ali Kemiš i moja Marta jesu. I tako Pera ode kući, sutradan napravi aranžman i pjesma ispadne tako kako ispadne. Ja sam tad ispao hrabar, vjerovatno najhrabriji od svoje generacije. Pljuvali su me za mnoge pjesme koje sam snimio, a bez kojih danas ne može da prođe nijedan moj nastup".

