Supruga Roka Sifredija: "Nikada nisam pogledala takav film!"

Trenutno jedna od najšokantnijih serija o kojoj bruji svijet je "Supers*ks", i govori o životu najpoznatijeg glumca za odrasle, Roka Sifredija.

Izvor: Instagram printscreen / roccosiffredi_official

Roko Sifredi (59) slovi za najpoznatiju mušku po**o zvijezdu na svijetu, a serija na Netfliksu pod imenom "Supers*ks" šokirala je gledaoce! Kao što sam naziv i tema govore, serija je prepuna eksplicitnih scena, ali ono što ostavlja jači utisak je priča o bratstvu, porodici, potrazi za identitetom i ljubavlju, i odrastanju u siromašnoj italijanskoj porodici u Ortoni.

Rokova supruga priznala je da njihov intimni život ipak nije onakav kakav ljudi misle da jeste. Roza Tasi (51) otkrila je svoju stranu priče nakon izlaska serije. Ona tvrdi, da par zapravo ima "dosadan brak" bez po**ografije ili se*sa kao u filmovima. Roza, koja je s glumcem u braku trideset godina, kaže da joj na početku nije bilo lako, pogotovo dok su živjeli u Italiji. Kasnije su se preselili u njenu rodnu Budimpeštu.

"Sjećam se da sam jednog dana u Rimu otišla u banku i blagajnik me napao. Sigurno je pomislio: 'Ova je sa Sifredijem, vjerovatno će onda biti sa svima.' Otišla sam kući uznemirena, Roko je bio bijesan. Ispalo je kao da kod kuće imamo zabave i or*ije, ali posao je posao, a privatni život je nešto drugo. Uvijek smo imali normalan, gotovo dosadan život", izjavila je.

Izvor: Instagram/roccosiffredi_official

Nastavila je da objašnjava da su središte njihovih života oduvek bili sinovi, Lorenco (27) i Leonardo (24). Priznala je i da je njima bilo teško objasniti posao njihovog oca. "I Roko i ja smo uvijek djeci objašnjavali da je to kao akcioni film, na primjer, znate li gdje postoji neko ko drugog stvarno ubije mačetom? Pa to je ista stvar, sve je lažno", navela je.

"Nikad nisam čak ni gledala po*no film"

"Po*nografski filmovi su napravljeni da uzbuđuju, ali to nije se*s koji imate s nekim koga volite. I u svakom slučaju, ko zna zašto, scene s ljudima kojima se prereže vrat nikome nisu problem, dok su se*sualne scene stigmatizovane", smatra Roza. "Nikad nisam čak ni gledala po*no film. Kad sam pomogla mužu na snimanju, ostala sam do samog snimanja, a onda sam otišla. Ne zanima me to", ispričala je.

Izvor: Instagram printscreen / rozsatassi

Takođe je objasnila kako misli da je tijelo samo tijelo, a da je povezivanje s nekim na intimnoj dubini potpuno drugačije. Za nju je uvijek postojala velika razlika između te dve stvari. "Duša je nešto drugo, Rokova je moja. Iako se na početku sa mnom ponašao kao da je na setu - govorio mi je kako da se okrenem, kako da stanem...", navela je. "Trebalo mi je godinu dana da smognem hrabrosti da mu kažem da mi se to ne sviđa, da želim neke druge gestove, drugačiju nježnost. On je to razumio", ispričala je.

Roko Sifredi, kome je pravo ime Roko Tano, italijanski je po*nografski glumac, reditelj i producent, poznat pod nadimkom "italijanski pastuv". Igrao je u više od 1.300 filmova ovog žanra od početka karijere 1986. Majka je željela da joj sin postane sveštenik, međutim, on je imao drugu viziju nakon što je pronašao magazin "Supers*ks" kao dječak. Ostalo je istorija.

