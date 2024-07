"RASKINULI SMO": Šok obraćanje Bake Praseta - ostavio Anju Bla i otkrio razlog

Jutjuber Bogdan Ilić je objavio video u kojem otkriva da je prekinuo vezu sa influenserkom Anjom Blagojević

Srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, raskinuo je vezu sa influenserkom Anjom Blagojević koja je na društvenim mrežama poznatija kao Anja Bla.

Baka je u snimku postavljenom na Jutjub kanalu, pod naslovom "Raskinuli smo", rekao da mu pratioci vjerovatno neće verovati, jer je nedavno izigrao njihovo povjerenje pričom o dugovima i prodaji kola, kao i lažnoj svađi sa Mihajlom Veruovićem Vojažem. Ipak,ono što priča je, prema njegovim riječima istina:

"Kad uđete u video mislićete da je prenk, ali nije. Realno sam vam dao povoda da mi ne vjerujete, ali ovaj put nemam neki plan, humanitarnu akciju niti podizanje hajpa. Ne želim da dužim i ulazim u detalje, ali hoću da kažem kako se osjećam i razlog zašto smo raskinuli", rekao je Baka i obratio se Anji:

"Želio bih da se zahvalim Anji jer mi je unijela nešto novo u život, a to je ljubav i to ljubav kakvu nikada nisam osjetio pre nje. Hvala joj što me naučila da volim, jer nijednu drugu pre nje nisam volio. Hvala joj i na preleom periodu koji smo proveli zajedno.

Baka je potom priznao i da je sa Anjom raskinuo prije 20 dana, a da je bilo "neprijatno da žive u istom stanu a nisu zajedno".

"Ljudi su počeli da primjećuju na lajvu da se naš odnos promijenio, a to je zato što smo raskinuli prije 20 dana. I onda je specifična situacija jer nije bilo vrijeme da objavim da smo raskinuli, jer bi meni bilo teško zbog lajvova, pa sam ostao u stanu. Onda je otišla na more, pa se vratila, pa je bio neprijatan odnos - raskinuli, a živimo zajedno.

Ja sam se odselio, uzeo sam apartman dok se moj stan sređuje, a Anja će ostati u onom stanu dok ne nađe drugi", rekao je Baka i otkrio razlog raskida:

"Kada sam ušao u vezu sa Anjom prije 3 godine, ušao sam u zonu komfor - svaki trenutak bio prelijep, svaki njen dodir, pogled, sve što smo radili je bilo prelijepo. družili se, bila mi je djevojka i drug i zbog toga sam počeo manje da radim, manje se posvećivao poslu, sebi... Nije ona kriva zbog toga, ja sam se tako osjećao, da ne moram ništa da radim. To je počelo da me tišti u poslednje vrijeme, javila mi se želja da se posvetim Jutjubu, sebi, a teško mi je to da radim dok sam s njom.

Ne očekujem da me razumijete, ali ja u vezi imam blokadu koja onemogućava da se posvetim jutjubu i lajvovima, ta blokada... teško je to razumjeti, ali jutjub je moj život, nešto u šta sam sipao cijeli svoj život, neću da budem neostvaren i bijesan i da taj bes usmerim prema osobi koju volim,

Želim kad sam ostvaren da se posvetim svojoj ženi, djeci, da se obezbedim, da se posvetim porodici i ne razmišljam, ja žrtvujem svoj ljubavni život i je*iga, dosta vas će reći da je sebično i jeste".

Pogledajte:

Pratioci Bake Praseta su u komentarima pisali da mu ne vjeruju i da jeste sebićan, a jedan pratilac je primjetio "da mu nije djevojka, jer će u sljedećem videu da otkrije da je zaprosio i da mu je vjerenica".