"URADILE SMO DNK TEST": Eva Longorija iznenadila sve otkrićem da je u srodstvu sa čuvenom oskarovkom

Eva Longorija otkrila je sa kojom slavnom glumicom je u srodstvu, i time iznenadila mnoge.

Izvor: Instagram printscreen / evalongoria

Čini se da se na setu četvrte sezone serije "Only Murders in the Building" dogodila neka vrsta porodičnog okupljanja. Eva Longorija i Meril Strip glume u novoj sezoni serije koju potpisuje Selena Gomez kao producent i glumica. Zvijezda "Očajnih domaćica" nedavno je otkrila da je sa slavnom oskarovkom zapravo u srodstvu.

Eva i Meril su se čak zvale rođakama na snimanju

"Meril i ja smo rođake. Obe smo u emisiji dr Gejtsa napravile DNK test i saznale da imamo zajedničkog rođaka", rekla je Longorija za Extru, misleći na dokumentarnu seriju Henrija Luisa Gejtsa Jr-a, u kojoj brojne poznate ličnosti otkrivaju koji su njihovi korijeni.

Zajedno glume u seriji

"Godinama nakon emisije videla sam Meril na jednom događaju i prijatelj mi je rekao da odem do nje i kažem joj da smo u rodu. Rekla sam mu da neću, a onda začula: 'Rođako!' Okrenula sam se i to je bila Meril", ispričala je Eva.

Longorija je još otkrila i kako joj je bilo raditi s Meril na seriji "Only Murders in the Building". "Bilo je stvarno jako zabavno i zvale smo jedna drugu 'rođako"', rekla je. Strip je na setu Longoriju predstavila kao svoju rođaku. "Ispričala je priču i svi su bili zbunjeni jer sam ja Latinoamerikanka, a ona je - Meril Strip", rekla je glumica.

(MONDO)