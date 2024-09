"Više sam puta hapšen nego Toni Soprano": Sergej otkrio šta se desilo u Hrvatskoj

Sergej Trifunović i njegova supruga Isidora govorili su o svemu što se desilo nakon i prilikom njegovog hapšenja na hrvatskoj granici.

Supruga poznatog glumca Sergeja Trifunovića, Isidora Mijanović, uključila se u emisiju "Kec na jedanaest" na televiziji K1 i pružila detalje o događajima iz noći kada je njen muž uhapšen.

Isidora je objasnila da njihovo putovanje 17. septembra nije bilo turističko, već je bilo usmjereno na provjeru statusa zabrane ulaska u Hrvatsku koja je važila do 10. septembra.

"Mi nismo išli na granicu sa namjerom da uđemo u Hrvatsku, već da provjerimo da li je zabrana istekla. Pokušali smo da saznamo da li Sergej može da uđe u zemlju, jer njegova advokatica nije dobila odgovor na svoje molbe i pitanja", objašnjava Isidora.

"Na granici su nas momentalno zaustavili i Sergej je uhapšen. Način na koji je hapšenje obavljeno bio je izrazito neprofesionalan i nismo dobili nikakve konkretne informacije o razlozima hapšenja. Granični policajci su imali samo šture podatke."

Isidora je dodala da su tokom hapšenja doživjeli niz neprijatnosti, uključujući fizički nasrtaj jednog od graničnih policajaca.

"Nakon hapšenja, Sergej je odveden u Split, dok sam ja otišla nazad u Beograd. Istu noć sam putovala za Split zbog zakazanog ročišta. Ne bih ulazila u hrvatski pravosudni sistem, iako se radi ažurno, ali nam nisu javili da li je podignuta optužnica i zbog čega, što bi nam omogućilo da izbjegnemo put ka granici."

Kasnije se ispostavilo da zabrana nije bila problem, već objava koju Isidora nije vidjela.

"Sergej nije autor te objave; on je distributer, ali nije autor," naglašava ona.

"Za to je procesuiran i dobio je kaznu, uključujući sudske troškove. Međutim, dogodio se novi apsurd - Sergej je ponovo priveden pri izlasku iz sudnice."

Isidora je opisala kako je policajac u civilu prišao, pokazao značku i ponovo priveo Sergeja, dok su ona i advokatica bile prisutne.

"Niko nije znao razlog, a Sergej je dobio odgovor da žele da utvrde da li ima dozvolu za boravak. To je bilo potpuno suludo, jer je on priveden na granici uz oduzeta dokumenta, gdje je u marici prevezen u Split."

Tokom tog procesa, Isidora je morala da prisustvuje razgovoru koji se svodio na dokazivanje valjanosti boravka i njihovog bračnog statusa.

"Krenula je nova agonija u kojoj smo morali da dokazujemo da smo u braku i šta Sergej smije i ne smije da radi. Bilo je puno priča o mogućim novim zabranama za ulazak u Hrvatsku i EU, kao i o mogućem deportovanju."

Na kraju, Isidora je potvrdila da je agonija završena deportacijom koja stupa na snagu 20. septembra, uz zabranu ulaska u Hrvatsku u naredna tri mjeseca. Isidora je izjavila da ona i njen suprug vode tihi rat između Srbije i Hrvatske ponovo:

"Situacija je jeziva i potpuno nepotrebna. U mojoj porodici imamo Hrvate, Crnogorce, a za Srbina sam udata. Ja ne umijem da razdvajam ljude i smatram da u 21. vijeku normalna osoba nema potrebe za tim.", rekla je Isidora u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1 i dodaje:

"Sergej jeste kažnjen uslovnom kaznom od 60 dana, i narednih godinu dana ne smije prekršiti nijedan njihov zakon, jer u suprotnom ide u zatvor. Državni tužilac je tražio tu kaznu, zajedno sa novčanom kaznom, a Hrvatska nije odstupila od svojih prvobitnih zahtjeva. Bili su spremni da ga osuđuju, što se pokazalo kada je priveden odmah nakon presude. Zaista ne znam da li se nešto slično ikada desilo," zaključila je.

Sergej Trifunović eksluzivno se oglasio u emisiju i kratko prokomentarisao dešavanja u Hrvatskoj

"Jučе, kad su nam tražili dokaz da smo vjenčani, pozvali smo oca Vladu, koji nas je vjenčao, da pošalje vjenčani list. Rekao mi je da ovo što mi se desilo predstavlja zabranu slobode. 'Plaćaš cijenu svoje želje da budeš slobodan. To se ne prašta. Isto je i kod nas, kao i kod njih. Previše je zatezanja, i mislim da nas taj rat vodi samo u dublji problem. To je ono što se ne prašta.' Više o tome u mom objavljivanju. Više sam puta hapšen nego Toni Soprano. On je od FBI hapšen tri puta, dok sam ja u Splitu samo uhapšen četiri puta", kratko je rekao Sergej i dodaje:

"Pitao sam policajca: 'Šta radite sa ljudima koji su ubili, opljačkali, ranili?' Odgovorio mi je: 'Ne želiš da znaš.' Rekao sam mu da želim da znam, jer ako sam ovako prošao zbog verbalnog delikta, šta doživljavaju ljudi koji počine pravi zločin?", kaže Sergej i dodaje:

"Ono što najviše treba izbjegavati je rečenica koju sam čuo milion puta – 'A oni...' i onda se odgovornost prebacuje na drugu stranu. Ajde prvo da pogledamo sebe. Divno je što je predsjednik Vučić stao uz mene i isto tako mislim da treba da stane uz svakog građanina u svojoj zemlji. Još jednom želim da se zahvalim našoj ambasadi i ambasadorki Jeleni Milić u Zagrebu. Bili su uz mene sve vrijeme, a konzul je čak došao i na suđenje. Međutim, ovo ne smije da postane borba za potkusurivanje nacionalista. Moramo da gledamo i kako se mi ponašamo, a ne da se takmičimo u tome ko je gori," zaključio je.

