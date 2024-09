Bejbi Lazanja uoči nastupa u Beogradu: "Ovdje se osjećam kao kod kuće"

Bjebi Lazanja, vicešampion ovogodišnje "Evrovizije", došao je u Srbiju zbog dva beogradska koncerta, pa izjavom oduševio Srbe.

Izvor: F.S./ATAIMAGES

Hrvatski predstavnik na Evroviziji Bejbi Lazanja najavio je dva koncerta u Beogradu te oduševio srpske fanove izjavom o glavnom gradu Srbije, koji je nazvao "Njujorkom Balkana".

"Osjećam se jako uzbuđeno i počašćeno što mogu s bendom posjetiti Njujork Balkana, kako često čujem da nazivaju Beograd. Od samog početka, odmah nakon Dore, dao sam puno intervjua za srpske medije i na tamošnjim televizijama se osjećam kao kod kuće, pa evo konačno dolazim i tamo", rekao je za Blic.

Izvor: F.S./ATAIMAGES

"Muzika je posao"

U intervjuu je otkrio i ima li neki ritual koji ga pokreće prije nastupa: "Ne baš. Nikada nisam pratio inspiracije. Nisam čekao inspiraciju niti je tražio, ja vjerujem u to da moraš da sjedneš, nezavisno o tome jesi li nadahnut ili ne, i krenuti da radiš. Muzika je posao, pa bi bilo malo smiješno da čekaš nešto pre nego što kreneš na posao", dodao je.

Lazanja u Beogradu nastupa 27. i 28. septembra. "Nije mi još jasno da sam u Beogradu uspio da prodam ovoliko karata, ne dolazi mi do glave. Sve mi je tako apsurdno. Mogu račune da platim od sviranja, što prije nisam mogao, to mi je najveći benefit", istakao je muzičar, i dodao: "Baš sam vjerenici rekao da mislim da će ovde biti najbolji koncert, to je naše govorno područje. Jedva čekam da izađem na binu", rekao je Bejbi Lazanja, pa otkrio da li je u formi:

"Nekad sam imao 107 kila, pa sam počeo da se bavim sportom, pa sam smršao. Od 'Dore' sam se ugojio 10 kilograma!" kazao je on.

Pogledajte još Lazanjinih fotografija sa konferencije za novinare u Beogradu:

(Blic/MONDO)