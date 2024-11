Vrijeđali su Trampa, slavili Bajdena, a sada bi mogao da ih protjera iz Amerike

To što je Donald Tramp pobijedio na izborima, moglo bi da bude noćna mora za princa Harija, jer je ovaj republikanski političar ranije upozorio da princ Hari neće imati privilegije u SAD.

Princ Hari, koji se 2020. s Megan Markl preselio u SAD, sada je zvanično rezident, što je potvrđeno dokumentima podnesenim u aprilu. U njima se navodi da je princ osoba s dozvolom stalnog boravka u zemlji, prenosi Dejli mejl.

Međutim, tokom duge i sve napetije predizborne i predsjedničke kampanje između Donalda Trampa i Kamale Haris, novoizabrani predsjednik SAD izjavio je da će preduzeti "odgovarajuće mjere" po pitanju Harijevog viznog statusa ako bude izabran. Takođe je oštro kritikovao vojvodu od Saseksa, optuživši ga za "neoprostivu izdaju" pokojne kraljice Elizabete II.

Polemika oko Harijevog statusa započela je nakon što je vojvoda u svojim memoarima "Spare" priznao da je u prošlosti koristio droge. U zahtjevu za vizu u SAD podnositelji su dužni da prijave sve prethodne slučajeve korišćenja droga. Iako nije poznato kako je vojvoda ispunio svoj vizni zahtjev, Tramp je ranije ove godine javno izjavio da Hari neće dobiti "poseban tretman" ako se utvrdi da je prećutao pređašnje korišćenje droga.

Prekršili kraljevski protokol?

U septembru 2020. godine, ubrzo nakon što su Hari i njegova supruga Megan Markl preselili u SAD, par je pozvao američke glasače da "odbiju govor mržnje, dezinformacije i negativnost na mreži" na izborima te godine koje je na kraju dobio Džo Bajden. Iako Saseksi nisu podržali nijednog kandidata, način na koji su formulisali svoju poruku doveo je do optužbi da su mislili na Trampa, čime su prekršili britanski protokol koji nalaže političku neutralnost članova kraljevske porodice.

Tramp je tada, tokom brifinga u Bijeloj kući, bio upitan za reakciju na njihove komentare kada je rekao: "Nisam fan Megan, a ona je to već čula. Ali želim Hariju mnogo sreće, jer će mu trebati".

Kada su se iz Kanade, gdje su proveli neko vrijeme nakon napuštanja Velike Britanije, odlučili da se presele u SAD, u Kaliforniju, Tramp je na Tviteru pisao kako Amerika neće plaćati njihovo osiguranje, već moraju sami da se pobrinu za to. U razgovoru s Pirsom Morganom, najžešćim kritičarem odbjeglog para, 2022. godine bio je još žešći. Izjavio je kako nikad nije vidio osobu koja je pod tolikom kontrolom kao princ i da će ga Megan sigurno ostaviti "kada odluči da joj se više sviđa neki drugi tip".

"Boli me briga za Harija"

O Hariju je za medije govorio i Trampov sin, Erik.

"Najiskrenije nije me briga za princa Harija, a mislim da je tako i kod većine ljudi u zemlji. Moj otac je volio kraljicu i mislim da je monarhija divna stvar. To ne znači ništa. Mogu vam samo da vam kažem da otac i cijela naša porodica silno poštujemo monarhiju", izjavio je i dodao kako ga "boli briga" i za to da li je Hari uzimao droge.

U istom je razgovoru rekao da mu se čini kako je "Hari pretjerao" i "to je tužno za gledati", ali je imao je samo lijepe riječi za princa Vilijama, a njegovu suprugu princezu Katarinu koju je nazvao "čvrstom stijenom sljedeće generacije kraljevske porodice". Kraljevski savjetnici su predložili da Saseksi razmotre "rezervni plan" gdje bi mogli da žive ukoliko Tramp odluči da primora Harija da ode, a jedna od opcija mogla bi da bude kuća za odmor koju su kupili u Portugalu, kako je Dejli Mejl otkrio prošlog mjeseca.

