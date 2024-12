Srbija na Pjesmi Evrovizije: Objavljena imena kandidata, Filari treći put na bini, a na spisku i Mimi Mercedes

Javni servis objavio spisak učesnika novog muzičkog takmičenja Pjesma za Evroviziju

Izvor: RTS Screenshot

Pjesma Evrovizije 2025. održaće se u Švajcarskoj, a za predstojeću "Pjesmu za Evroviziju" prijavilo se 222 takmičara. Danas je uredništvo RTS saopštilo kandidate koji će se boriti za pobjedu na nacionalnom takmičenju i time sebi osigurati put u Švajcarsku.

Selekciona komisija RTS-a je za učešće na festivalu "Pesma za Evroviziju 2025" odabrala sledećih 30 kompozicija:

Buč Kesidi – Tužne ljubavi

Igor Simić – Ne mogu

Tropico band – AI

Tam – Durum durum

Džet Vega – Rolerkoster

Mila – Gaia

Dušan Kurtić – Boginja

Harem Girls – Aladin

Mimi Mercedez – Turbo žurka

Dram – Vanja

Ivana Štrbac – La La La

Milan Nikolić i banda – Storia del amor

Bojana x David – Šesto čulo

Iskaz – Trendseter

Tanja Banjanin – Ja sam bolja

Princ – Mila

Biber – Da mi se vratiš

Nataša Kojić – Up and Down

Kruz Roudi – Sve i odmah

SEDLAR – Oči boje zemlje

Jelena Pajić – Kameleon

Nikola Antonijević Anton – U grad

AltCtrl – Mamurna jutra

Filarri – Meet and Greet

GIFTS & ROSES – Do kraja vremena

Maja Nikolić – Žali srce moje

Ohajo – MaMa

Ana & The Changes – Brinem

Vukayla – MASK

Vampiri – Tebi treba neko kao ja

I sljedeće godine biće održana dva polufinala, 25. i 27. februara, u kojima će nastupiti po 15 takmičara, a po najboljih osam plasiraće se u finale koje će se održati 1. marta.

Na bini ćemo ponovo gledati Filarija i Dušana Kurtića, a prvi put ćemo gledati Mimi Mercedes i imati prilike da posle dužeg vremena slušamo Tanju Banjanin.

(MONDO)