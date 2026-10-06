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Tom Kruz raspametio Ruskinju: Tražila da se slika s glumcem, on otkrio stvar koju niko nije znao o njemu (Video)

Tom Kruz raspametio Ruskinju: Tražila da se slika s glumcem, on otkrio stvar koju niko nije znao o njemu (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Mlada Ruskinja je na ulici srela holivudskog glumca Toma Kruza. Umjesto fotke, dobila je i snimak i priču kako je avionom sletio u Sibir

Tom Kruz o slijetanju u Sibir Izvor: Youtube prinstcreen / WildSpirit

Glumac akcionih hit filmova Tom Kruz, poznat je kao glumac koji sam izvodi kaskaderske scene. Držao se za vrata aviona koji je uzlijetao, preskakao je krov, polomio skočni zglob i nastavio da trči, ali i peo se na najvišu zgradu na svijetu.

Zbog svega ovoga, malo ko bi se iznenadio otkrićem koje je zabilježila jedna mlada Ruskinja, a tiče se upravo ove holivudske face.

Obožavateljka je na ulici srela Toma Kruza i zatražila da se slika s njim. Nakon što je čuo akcenat, pitao ju je odakle je, na šta mu je ona prvo odgovorila iz Rusije, a potom Sibira. I tu kreće priča koju nikome prije nije ispričao.

Izvor: x/screenshot/RusUslada

"Ja sam 1987. bio jedan od prvih koji je avionom sletio u Sibir", ispričao joj je Tom Kruz,a potom se nasmijao i dodao: "Sletjeli smo jer sam htio da vidim Sibir".

Tom je potom nastavio da priča o Rusiji i rekao da je nekoliko puta bio i u Moskvi, a na kraju i ispozirao za sliku sa oduševljenom obožavateljkom.

Pogledajte:

 (Mondo.rs)

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Tom Kruz

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