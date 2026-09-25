logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova uloga holivudske zvijezde izazvala pometnju, a film još nije izašao: Ovakvog Toma Kruza još nismo vidjeli

Nova uloga holivudske zvijezde izazvala pometnju, a film još nije izašao: Ovakvog Toma Kruza još nismo vidjeli

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Tom Kruz je gotovo neprepoznatljiv u ulozi Digera Rokvela, najmoćnijeg čoveka na svijetu, koji kreće u očajničku misiju da dokaže da je upravo on spasitelj čovječanstva.

Stiže film sa Tomom Kruzom Digger: Glumac neprepoznatljiv Izvor: Youtube/Warner Bros/Printscreen

Tom Kruz je u novom filmu "Digger" gotovo neprepoznatljiv. Umesto izgleda akcionog junaka na koji je publika navikla, glumac se pojavljuje sa proređenom sijedom kosom, stomakom i naglaskom koji dodatno mijenja utisak o njemu.

Kruz igra Digera Rokvela, ekscentričnog naftnog milijardera koji pokušava da ubijedi svijet da je njegov spasitelj, iako je upravo on pokrenuo katastrofu koja mu prijeti.

Malo ko bi prepoznao slavnog glumca u najnovijoj ulozi, pogledajte:

6 sati samo za šminku  

Za takvu transformaciju nije bilo dovoljno samo da promijeni frizuru i odjeću. Kruz je nosio protetiku i kostim koji mu je menjao građu tijela, a šminkanje je u početku trajalo čak šest sati. Gostujući u podkastu "New Heights", ispričao je da je sa ekipom počeo da mjeri vrijeme potrebno za svaki dio pripreme. Postupak su vježbali i postepeno skratili na manje od sat vremena.

Iza filma stoji Alehandro Gonzales Injaritu, reditelj "Povratnika" i "Birdman". "Digger" je zamišljen kao satirična crna komedija o moći, katastrofi i čoveku koji čak i sopstveni promašaj pokušava da predstavi kao priliku da bude heroj. Injaritu je rekao da je ideju za glavnog junaka nosio u sebi oko deset godina, dok je sa Kruzom o projektu razgovarao godinama prije početka snimanja.

Pogledajte trejler:

Digger trejler film
Izvor: Youtube / Warner Bros.

Reditelj mu čitao scenario naglas danima   

Kruz kaže da je još od Injarituovog filma "Pasji život" želio da radi sa njim. Kada su konačno počeli pripreme za "Digger", reditelj mu je nekoliko dana čitao scenario naglas. Glumcu je, kako je objasnio, bilo važno da čuje priču onako kako je Injaritu zamišlja, prije nego što odluči šta sam može da unese u lik.

"Kada vidite ‘Digger’, videćete koliko je detalja, veštine i slojeva uloženo u ovaj film. On nikada nije snimio nešto ovakvo, a nisam ni ja", rekao je Kruz. Dodao je da ga je projekat odveo na teren koji mu je bio nov, uprkos decenijama iskustva i fizički zahtjevnim ulogama po kojima je poznat.

Na predstavljanju filma, Kruz je izjavio i da mu je trebalo "40 godina da obuje čizme Digera Rokvela". Injaritu je njegovu glumačku i fizičku transformaciju opisao kao zadivljujuću, ističući da je za ovu ulogu bila potrebna drugačija vrsta hrabrosti od one koju publika obično povezuje sa Kruzovim opasnim filmskim scenama.

Pogledajte kako je izgledala premijera u Londonu:

Kruzu u glumačkoj ekipi društvo prave Sandra Hiler, Džon Gudman, Riz Ahmed, Džesi Plemons i Majkl Stulbarg.

Za Kruza je ovo jedna od retkih uloga posljednjih godina u kojoj ne igra već poznatog junaka iz filmskog serijala. Zato "Digger" privlači pažnju i prije premijere: publika će ga gledati u potpuno novom liku, u filmu koji obećava podjednako neobičnu priču.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tom Kruz film

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA