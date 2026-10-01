Tom Kruz zvijezda snimka koji se masovno šeruje društvenim mrežama

Izvor: TikTok @ klementina_|le

Tom Kruz, čija karijera traje decenijama unazad, tokom godina je dobio brojne kritike na svoj račun.

Javnost je zgroženo čitala da navodno zbog sajentološke crkve, čiji je član, nema kontakt sa kćerkom Suri koju je dobio u braku sa Kejti Holms, ali i da viče na ekipu na snimanju filma jer pojedinci ne nose zaštitne maske.

Ipak, ono što mu niko ne zamjera svakako su vratolomije koje izvodi u svojim blokbasterima, ali i izjave pojedinaca da je "na kraju dana dobar momak". Snimak koji se sada masovno širi mrežama, ide u prilog posljednjoj tvrdnji.

Vidi opis Tom Kruz prišao da pomogne čim je vidio da žena čuči: Gest holivudske face osvojio Internet (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: printscreen/x/Jakey Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MC2 William Bennett IV/US Navy / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: printscreen/youtube/Eurosport Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/victoriacanal Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 10 / 10

Žena po imenu Klementina je objavila snimak u kojem pokazuje šta joj se desilo dok je bila na poslu, tačnije na pauzi. Čučnula je u ostavi i zadubila se u telefon, kada joj je iznenada prišao Tom Kruz!

U pozadini snimka se vidi holivudski glumac kako prolazi sa obezbjeđenjem, baca pogled ka ostavi i nastavlja dalje, a onda se vraća nazad da bi provjerio da je žena u redu, jer čuči na podu.

Malo je reći - oboje su se iznenadili kad su shvatili o čemu je riječ.

Pogledajte:

when tom cruise thinks you’re in distress so he checks on you but you were just doom scrolling and got the surprise of a lifetime



TikTok @ klementina_|lepic.twitter.com/yjE1kcc5Vg — delaney (@tweetyenergy)September 27, 2026

(Mondo.rs)