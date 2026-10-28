"Naravno da je nepotizam, idiote": Silvester Stalone sredio kćerki ulogu u seriji, pa imao spreman odgovor

Silvester Stalone otvoreno je priznao da je angažovanje njegove kćerke Skarlet u seriji "Talsa King" primjer nepotizma, uz obrazloženje da roditelji svojoj djeci žele najbolje.

Izvor: Youtube printscreen / Paramount+ México

Silvester Stalone branio je odluku da svoju kćerku Skarlet Rouz Stalone angažuje u kriminalističkoj seriji "Tulsa King", koja se emituje na platformi Paramount+, otvoreno priznajući da je riječ o nepotizmu.

Glumac je u intervjuu za USA Today odgovorio na kritike, ističući da roditelji prirodno žele da svojoj djeci pruže što više prilika.

"Naravno da je nepotizam!"

"Naravno da je u pitanju nepotizam, idiote. Zato smo i roditelji. Želimo najbolje za svoju djecu. Sasvim je prirodno da im omogućimo svaku prednost", poručio je u svom stilu Silvester Stalone.

Skarlet Stalone (24) dobila je značajniju ulogu u četvrtoj sezoni serije "Tulsa King", u kojoj njen otac igra Dvajta "Generala" Manfredija, njujorškog mafijaša koji pokušava da uspostavi kriminalnu organizaciju u Talsi, u Oklahomi.

Tulsa King trejler za treću sezonu Izvor: Youtube / Tulsa King

Govoreći o kritikama na račun nepotizma, Stalone je doveo u pitanje stav da roditelji ne bi trebalo da koriste profesionalne veze kako bi pomogli svojoj djeci.

"Prvo kažu: Nepotizam je užasan", rekao je glumac, a zatim objasnio zašto smatra opravdanim da kćerke i sinovi poznatih ličnosti imaju prednost.

Glumac je istakao da je prirodno da roditelji svoju djecu stavljaju na prvo mjesto i pomažu im da ostvare profesionalne ambicije. Njegove izjave dio su šire rasprave u industriji zabave o takozvanim "nepo bebama" – deci poznatih kojima su porodične veze pomogle da lakše dođu do angažmana i privuku pažnju javnosti.

Stalone je priznao da je pojavljivanje u seriji "Tulsa King" njegovoj kćerki otvorilo vrata, ali je naglasio da uspjeh u karijeri ipak zavisi od sposobnosti pojedinca.

Skarlet Stalone igra Spenser, koja ulazi u svet Dvajta Manfredija. U prvoj sezoni imala je epizodnu ulogu, dok u četvrtoj njen lik postaje sve više uključen u Manfredijeve kriminalne poslove. Time Skarlet dobija značajnije mjesto u priči, a jedan od izvršnih producenata serije je njen otac Silvester Stalone.

Pogledajte kadrove sa snimanja:

Silvester Stalone i ćerka Skarlet u seriji Tulsa king Izvor: Youtube / Paramount + Mexico

"Nepotizam je u redu, ali je talenat presudan"

Iako je branio svoju odluku, čuveni Rambo priznao je da njegova djeca moraju da pokažu sopstvene sposobnosti ako žele da izgrade i održe uspješne karijere.

"Mogu li da zadrže taj nivo izvrsnosti? To nije u našim rukama", dodao je, priznajući da je njegova kćerka zahvaljujući porodičnim vezama lakše došla do uloge.

"Ljudi će reći: 'Dobila je taj posao, to je previše lako.' U pravu su. Možda je zaista tako. Ali da bi se to održalo, da bi se bilo pred milionima ljudi – ili imaš to u sebi, ili nemaš", poručio je.

Kćerka Silvestera Stalonea o saradnji sa ocem

Skarlet je u jednom intervjuu govorila o saradnji sa ocem na seriji "Tulsa King", ističući da ih je zajednički rad dodatno zbližio jer su imali priliku da provode više vremena zajedno.

"Kao prijatelji smo napredovali. Zaista smo postali prijatelji. Tokom cijelog ovog procesa, kroz uspone i padove, zaista smo upoznali jedno drugo i istinski se poštujemo", naglasila je.

Skarlet je dodala da joj je zajednički rad omogućio da oca upozna i izvan porodičnog okruženja. Saradnja na seriji pružila joj je priliku da od njega uči i stiče iskustvo pred kamerama.

Podsjetimo, Silvester Stalone sa suprugom Dženifer Flavin, pored Skarlet, ima i kćerke Sofiju i Sistin. Iz braka sa Sašom Čak ima dvojicu sinova – Sejdža i Serdža. Sejdž, koji je sa ocem glumio u filmu "Roki 5", preminuo je 2012. godine, u 36. godini, od srčane bolesti. Serdžu je u ranom djetinjstvu dijagnostikovan autizam. Nikada se nije bavio javnim poslom i živi povučeno, daleko od očiju javnosti.

Evo kako izgledaju Staloneove ćerke:

Vidi opis "Naravno da je nepotizam, idiote": Silvester Stalone sredio kćerki ulogu u seriji, pa imao spreman odgovor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Recently Viewed/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Youtube/Netflix/printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Profimedia/Backgrid/KAMA Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/officialslystallone Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/jenniferflavinstallone Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/ X17onlineVideo /printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

(Mondo)