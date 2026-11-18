En Hetajev uslikana je tokom šetnje Njujorkom, a fotografije su otkrile da je u njihovu porodicu stigla prinova.

Izvor: lev radin/Shutterstock

Glumica En Hetavej dobila je treće dijete sa suprugom, filmskim producentom Adamom Šulmanom. Holivudska zvijezda uslikana je tokom šetnje Njujorkom, a fotografije na kojima nosi novorođenče u kengur-nosiljci otkrile su da je prinova stigla u njihovu porodicu.

Četrdesettrogodišnja glumica bila je sama tokom šetnje, a na licu nije skidala osmijeh dok je pažljivo čuvala bebu. Fotografije je objavio portal TMZ.

Ime i pol bebe još nisu poznati

Zvijezda filmova "Princezini dnevnici" i "Jadnici" još se nije javno oglašavala povodom rođenja trećeg djeteta, pa za sada nisu poznati ni ime ni pol bebe.

En i njen suprug Adam već imaju dvojicu sinova. Njihov stariji naslednik Džonatan ima deset godina, dok će mlađi Džek ovog mjeseca proslaviti sedmi rođendan.

Trudnoću obilježila zanimljivim objavama

Glumica je vijest da je ponovo u drugom stanju podijelila sa pratiocima još u junu, kada je na Instagramu objavila snimak na kojem je pokazala trudnički stomak.

U kadru se pojavila u lepršavoj bijeloj suknji i kratkom topu, a uz objavu je napisala: "x Beba, tvoja sam x."

Dva mjeseca kasnije, En je ponosno pokazala trudnički stomak i na crvenom tepihu, tokom premijere filma "The End of Oak Street". Za tu priliku odabrala je farmerke niskog struka i lepršavu bluzu, a snimkom priprema za događaj odgovorila je i na nagađanja da je platila surogat majku, dok ona nosi lažan trudnički stomak.

"Lažna kosa, pravi stomak", poručila je tada glumica.

En Hatavej i Adam Šulman vjenčali su se u Kaliforniji u septembru 2012. godine. Prvog sina Džonatana dobili su u martu 2016, dok im se drugi sin Džek rodio u novembru 2019. godine.

(Mondo)