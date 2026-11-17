Mohamed Hadid (78), otac poznatih manekenki Gigi i Belle Hadid, vjerio se u 79. godini sa Keni Silvom (43), ruskom manekenkom koja je od njega mlađa čak 35 godina.

Izvor: Instagram

Par je srećnu vijest objavio na prvom balu magazina Vogue Arabia, održanom 13. novembra u Dubaiju.

Mohamed Hadid je svoju izabranicu zaprosio u čuvenom restoranu The Polo Lounge u Los Anđelesu. Keni nije očekivala prosidbu, jer je mislila da idu na proslavu njenog poslovnog uspjeha.

"Ljubav nema rok trajanja, baš kao ni naši snovi. Uvijek možemo da počnemo iznova, ponovo pronađemo ljubav i doživimo svoju bajku“, izjavila je Silva za Vogue Arabia.

Dodala je da njihovim vjeridbama žele da pošalju poruku ženama koje su prošle kroz razvod.

"Ovo nije samo proslava naše vjeridbe. Želimo da podsjetimo žene da se njihova priča ne završava razvodom", poručila je.

Ni Mohamed nije krio koliko je zaljubljen.

"Kod Keni volim njenu jednostavnost, ljubav prema životu i djeci. Mislim da sam se zaljubio u nju gotovo odmah, čim sam je bolje upoznao i shvatio koliko je lijepa, ne samo spolja već i iznutra“, rekao je.

Keni je otkrila da kod svog vjerenika najviše voli njegovu dobrotu, strast i velikodušnost, ali i to što je uvijek zasmijava. Istakla je da je podržava u ostvarivanju ambicija i daje joj slobodu da prati svoje snove.

Par je potvrdio da ne žuri sa organizacijom vjenčanja.

Ko je nova izabranica Mohameda Hadida?

Keni Silva (43) je ruska manekenka, autorka i sertifikovana savjetnica za osobe koje prolaze kroz razvod. Publici je poznata i po učešću u rijaliti programu "The Real Housewives of Orange County“.

Iz prethodnog braka, sa muškarcem koji je od nje bio stariji 30 godina, ima dvoje djece – 18-godišnju kćerku Aleksis i 14-godišnjeg sina Džošuu.

O njenoj vezi sa Mohamedom Hadidom počelo je da se piše 2023. godine, a velika razlika u godinama od početka je privlačila pažnju javnosti.

Silva je ranije za Daily Mail govorila o kritikama na račun njihove veze.

"Za mene ljubav nema veze sa godinama. Godine su samo broj. U duši se osjećam mlado. Koga briga?", izjavila je.

Mohamedu Hadidu ovo će biti treći brak.

Od 1979. do 1992. godine bio je u braku sa Meri Batler, sa kojom ima dvije kćerke, Marijel (46) i Alanu (41) što znači da su starije ili vršnjakinje s novom maćehom.

Godine 1994. oženio se bivšom manekenkom Jolandом Hadid. U braku, koji je trajao do 2000. godine, dobili su troje djece – danas svjetski poznate manekenke Gigi i Belu, kao i sina Anvara.

Vidi opis Zgodna Ruskinja (43) zavela milionera od 78: Otac slavnih manekenki se opet ženi, nova maćeha mlađa od kćerki Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FlightPhotoAgency / Flight Photo Agency / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Anthea Simms / Camerapress / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram / bellahadid Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Dior via Bestimage / Bestimage / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: TikTok/screenshot/babybella777 Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/Bella Hadid Br. slika: 10 10 / 10

Iz kratke veze sa Teri Hatfild Dal ima i kćerku Ajdan.

Prije veze sa Keni Silvom, Hadid je bio vjeren sa manekenkom i televizijskom zvezdom Šivom Safai, ali njihova veza završila se 2019. godine.

Zanimljivo je da je njegova sadašnja vjerenica od Gigi Hadid starija samo četiri godine, dok je od Bele starija šest godina.

(Mondo)