Saša Kovačević objavio je prve fotografije sa nasljednikom iz porodilišta.

Izvor: Instagram

Zorana Tasovac, partnerka pjevača Saše Kovačevića, porodila se i na svijet donijela zdravog dječaka. Ponosni roditelji dobili su svoje prvo zajedničko dijete, a srećne vijesti ubrzo su objavili i na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram

Saša je sada objavio fotografije sa nasljednikom iz porodilišta. Prva slika usnimljena je tik nakon porođaja, dok na drugoj pjevač ne skida osmijeh sa lica i pozira sa bebom u kolijevci.

Izvor: Instagram

Lice dječaka prekrio je emotikonom srca, a prizor je raznježio njegove pratioce.

Izvor: Instagram

Pjevač je nedavno govorio o dolasku prinove i otkrio da su se dugo pripremali za roditeljstvo, kao i da još nisu donijeli konačnu odluku o imenu.

"Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvijek kakav je osjećaj. Još uvijek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po cijeli dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti", rekao je Saša.

Tom prilikom otkrio je i da imaju nekoliko ideja za ime, ali da još nisu prelomili.

"U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još donijeli konačnu odluku", rekao je za "Exkluziv".

Saša prisustvovao porođaju

Kovačević je ranije otkrio da su za dolazak bebe odabrali privatnu kliniku, kao i da želi da bude uz Zoranu tokom porođaja.

"Želim da budem, i kao podrška, ali i da osjetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svijet", izjavio je pjevač.

(Mondo)