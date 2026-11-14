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Maraja Keri jedva hoda, ruke joj se tresu: Svi se pitaju šta se dešava s "kraljicom Božića" (VIDEO)

Maraja Keri jedva hoda, ruke joj se tresu: Svi se pitaju šta se dešava s "kraljicom Božića" (VIDEO)

Autor H.K. Izvor Kurir
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Pjevačica Maraja Keri je tako ove nedjelje snimljena dok izlazi iz crnog automobila i s osmijehom na licu dolazi do obožavatelja.

Maraja Keri zabrinula fanove: Snimak izazvao reakcije Izvor: Youtube printscreen/Mariah Carey

Obožavaoci "kraljice Božića", pjevačice Maraje Keri (57), zabrinuti su nakon njenog posljednjeg pojavljivanja u javnosti. Slavna pjevačica pojavila se u Brazilu ispred nekoliko fanova kako bi im dala autograme, ali snimci njenog izlaska brzo su se proširili društvenim mrežama.

Keri je tako ove nedjelje snimljena dok izlazi iz crnog automobila i s osmijehom na licu dolazi do obožavalaca. Na sebi je imala crnu kombinaciju s visokim crnim čizmama i velikim crnim naočarima.

Ono što je obožavaoce zabrinulo jeste njen hod prilikom izlaska iz automobila, dok su je asistenti pridržavali. Iako se pjevačica činila dobro raspoloženom dok je potpisivala autograme i pozirala za selfije, brojni su primijetili njene drhtave ruke i teško držanje.

Video-snimci su se proširili X-om i TikTokom, a korisnici su pisali: "Izgleda kao da je boli", "Treba li da budemo zabrinuti?" Drugi su pak komentarisali da ima "57 godina, pustite je na miru", a treći su stali u njenu odbranu: "Vjerovatno je pala kiša i pod je bio klizav, a ona je bila u visokim štiklama". Da li ima nekih zdravstvenih poteškoća nije javno poznato, stoga ovaj video ne dokazuje nikakve tvrdnje o njenom lošem stanju.

Maraja Keri
Izvor: Album, Album / Alamy / Profimedia

Ovo dolazi uoči njene božićne turneje. Pop zvijezda, koja već godinama uoči Božića puni top-liste svojim hitom "All I Want For Christmas Is You", održaće četiri velika koncerta u novembru i decembru kroz turneju pod nazivom "Christmastime". Ona uključuje koncerte u Utilita Areni u Birmingemu (27. novembra), O2 Areni u Londonu (30. novembra) i Co-op Liveu u Mančesteru (2. decembra). Potom ide u Ta‘ Qali, Attard na Malti 8. (decembra).

Međutim, fanovi su bijesni zbog cijena ulaznica - prema pisanju The Suna, neke ulaznice koštaju čak i do 577 funti (oko 690 evra).

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