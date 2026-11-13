Pjevačica Avril Lavinj postala je majka u 42. godini i dobila prvo dijete, djevojčicu, a fotografijama novorođenčeta obradovala je pratioce i pokrenula pitanja o identitetu njenog partnera.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Pjevačica Avril Lavinj, poznata po hitu "Complicated", postala je majka i na svijet donijela svoje prvo dijete, djevojčicu. Srećne vijesti objavila je sa pratiocima na Instagramu, gdje je objavila nekoliko emotivnih fotografija sa novorođenom bebom.

Na crno-bijelim fotografijama vidi se kako pjevačica i njen partner drže malenu ručicu, dok je na jednom kadru Avril nježno privila kćerku uz grudi.

Pjevačica za sada nije otkrila identitet oca djeteta, a uz fotografije je napisala:

"Stigla je naša mala je*ena princeza!", uz emotikone krune, mašne i flašice za bebe.

Vidi opis Avril Lavinj se porodila u tajnosti: Pjevačica postala majka u 42. godini (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Bila sam u ozbiljnim vezama"

Avril Lavinj je u maju 2024. godine gostovala u podkastu "Call Her Daddy", gdje je sa voditeljkom Aleks Kuper razgovarala o ljubavnim odnosima i otkrila kakva je partnerka.

Tom prilikom istakla je da nikada nije bila ljubitelj neobaveznih susreta i da je uglavnom birala ozbiljne veze.

"Nikada se nisam baš bavila neobaveznim izlascima. Uglavnom sam uvijek bila u nekoj prilično ozbiljnoj vezi", priznala je pjevačica.

Osmostruka nominovana za Gremi nagradu govorila je i o svojim osobinama, navodeći da bi i sama sebi bila dobar izbor za partnerku. Otkrila je da voli da kuva, ali i da je veoma zainteresovana za uređenje enterijera i dekoraciju doma.

"Ja bih bila sa sobom. Kuvam. Zaista mnogo volim da kuvam, veoma me zanimaju uređenje doma i dekoracija i u tome baš uživam", ispričala je Avril.

Kada ju je voditeljka upitala da li u tom trenutku ima nekoga, pjevačica nije željela da pruži konkretan odgovor. Ipak, objasnila je šta smatra najvažnijim za uspješnu ljubavnu vezu.

"Najvažnije je pronaći osobu sa kojom ste kompatibilni", rekla je ona.

Dodala je da je povjerenje temelj svakog stabilnog odnosa, bez kojeg partneri ne mogu da se osjećaju sigurno.

"Očigledno je da sve to zvuči kao kliše, ali važno je da pronađete nekoga kome možete da vjerujete. Jer, ako toga nema, nikada se nećete osjećati sigurno u vezi i stalno ćete biti u neizvjesnosti", poručila je pjevačica.

(Mondo)