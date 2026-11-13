U knjizi "Zavodnik: Nemarno srce Džona F. Kenedija" istražuju se glasine o ljubavnim aferama i porodičnim pritiscima.

Izvor: Youtube printscreen/ Harper's BAZAAR

Nekadašnji predsjednički par Amerike Džon F. Kenedi i Džeki Kenedisu bili u braku od 1953. do 1963. godine kada je izvršen atentant na američkog predsjednika.

Ipak, i dugo prije nego što ih je njegova smrt zauvijek razdvojila, pisalo se o glasinama da nešto ne štima u njihovom braku i da je Džon F. Kenedi nevjeran svojoj supruzi.

Nova biografija koja je posvećena pokojnom američkom predsjedniku "Zavodnik: Nemarno srce Džona F. Kenedija" koju je napisao Lorens Limer rasvjetljava nove detalje.

Vidi opis Džeki Kenedi dobila milion dolara da se ne razvede: Poslije 63 godine otkriveno šta se dešavalo u Bijeloj kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/Harper's BAZAAR Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen/Harper's BAZAAR Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen/Harper's BAZAAR Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen/Harper's BAZAAR Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen/Harper's BAZAAR Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen/Harper's BAZAAR Br. slika: 6 6 / 6 AD

Naime, u ovoj knjizi se piše da je otac Džona F. Kenedija sklopio dogovor sa Džeki kako bi je ubijedio da se ne razvodi od supruga u trenutku kada je njihov brak bio na "staklenim nogama".

"Postojale su glasine – o kojima se šaputalo u hodnicima moći i uticaja – da je gospodin Kenedi platio Džeki milion dolara kako bi ostala sa Džonom", napisao je Limer u biografiji, koja se bavi brojnim navodnim ljubavnim aferama Džona F. Kenedija, kako prije, tako i tokom njegovog braka.

Patrijarh porodice Kenedi, Džo Kenedi, navodno se umiješao u odnos ovog para, odlučan da ne rizikuje političku budućnost svog sina u Bijeloj kući.

"Bez obzira na to da li se to zaista dogodilo ili ne, Džekov otac je vodio duge razgovore sa Džeki. Za njega je to bilo pitanje od daleko veće važnosti od jednog braka koji propada", napisao je Limer.

Limer nije otkrio kada se navodni razgovor dogodio, ali je naveo da je Džeki razmišljala o tome da napusti DŽFK-a prije nego što je on 1960. godine postao predsjednik. To bi tada bio potez za koji je njegov otac smatrao da bi mogao da ugrozi njegove ambicije.

"Radilo se o tome da njegov sin postane predsjednik Sjedinjenih Država... a on je znao da Džek to ne bi mogao da postigne kao razveden čovjek", dodao je Limer.

U ovoj knjizi se takođe piše da je Džeki odlučila da ostane sa svojim suprugom uprkos njegovim navodnim vanbračnim aferama.

"Džeki se pomirila sa tim da nastavi brak. Bila je duboko zaljubljena kada se udala za Džeka i spremna da se posveti svom suprugu", nastavio je Limer i dodao:

"Nažalost, njihov odnos je ponekad počeo da liči na ugovoreni brak, pri čemu je Džeki savjesno ispunjavala svoje bračne dužnosti. S druge strane, u drugim trenucima sve je bilo divno."

Vidi opis Džeki Kenedi dobila milion dolara da se ne razvede: Poslije 63 godine otkriveno šta se dešavalo u Bijeloj kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: The Corvid Compendium / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: The Corvid Compendium / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: nsf / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: The Corvid Compendium / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

U knjizi iz 2014. godine "Žaklin Kenedi Onazis: Život izvan njenih najsmjelijih snova" se takođe iznose iste tvrdnje, uz navode da je svekar upozorio svoju snahu da se ne razvodi.

"Kao razvedena katolkinja, suočavaš se sa opasnošću. Savjetujem ti da izbaciš razvod iz glave", navodno joj je rekao, prema navodima iz knjige.

Autori te knjige Denfort Prins i Darvin Porter tvrdili su da je Džeki navodno ugovorila veću isplatu, u iznosu od 20 miliona dolara, ukoliko on kući donese neku polnu bolest.

"Uopšte nije bila srećna u braku sa Džonom F. Kenedijem", naveli su Prins i Porter u knjizi.

"Pristala je da ostane u braku sve dok Džekove afere ostaju privatne, ali on ju je neprestano ponižavao. Njihov srećan brak – baš kao i Džekino porijeklo ili moderni Kamelot – bio je samo mit."

(Mondo)