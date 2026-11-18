Iako ju je cijeli svijet decenijama gledao kao glamuroznu i uvijek besprijekorno dotjeranu Kristl Karington iz kultne serije "Dinastija", slavna glumica Linda Evans iza kamera je vodila bitku za goli život.

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Čuvena američka glumica Linda Evans, koja na današnji dan puni 84 godine, publika širom svijeta i danas pamti kao glamuroznu i uvijek besprijekorno dotjeranu Kristl Karington iz kultne serije "Dinastija", iza blistavog osmijeha godinama je krila tešku zdravstvenu borbu.

Iako je djelovala kao žena kojoj sve ide od ruke, slavna plavuša otvoreno je u intervjuima i svojim memoarima "Recipes for Life: My Memories" priznala da je prošla kroz periode takvog fizičkog i psihičkog bola da je pomišljala kako život više nema smisla.

Neizdrživi bolovi u leđima

Najveći zdravstveni problem sa kojim se suočila bila je teška diskus hernija. Iskliznuće diska izazvalo je toliko jake i hronične bolove u leđima da glumica godinama nije mogla normalno da funkcioniše.

"Bilo je toliko bolno biti živ", iskreno je priznala Linda u jednom od intervjua, opisujući trenutke kada je mislila da agonija nikada neće prestati. Spas je pronašla tek nakon niza laserskih tretmana i nekoliko artroskopskih operacija, koje su joj konačno donijele olakšanje i vratile je normalnom životu.

Gubitak kose i perike

Borba sa bolovima u leđima ostavila je i vidljive posljedice na njen izgled. Zbog jakih terapija kortizonom koje je primala kako bi ublažila upale i bolove, Lindi je počela naglo da opada kosa. Za ženu koja je decenijama bila simbol ljepote i čija je prepoznatljiva plava frizura bila njen zaštitni znak, ovo je bio ogroman udarac. U tom periodu bila je primorana da nosi perike, sve dok terapija nije završena, a njena kosa ponovo počela da raste.

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Depresija i opasna odluka sa lijekovima

Kao da fizički bolovi nisu bili dovoljni, uslijedio je i težak psihički period. Nakon što je nekoliko njoj bliskih ljudi, uključujući i njene sestre, oboljelo od teških bolesti, glumica je upala u duboku depresiju, a pojavio se i problem sa visokim krvnim pritiskom.

U jednom trenutku napravila je grešku koja je mogla skupo da je košta, na svoju ruku je prestala da pije prepisanu terapiju za pritisak jer joj lijekovi nisu prijali. Ubrzo nakon toga, dok je bila napolju, izgubila je svijest i pala direktno licem na šljunak. Upravo taj incident bio je prelomni trenutak koji ju je natjerao da se ozbiljno posveti svom zdravlju i potraži stručnu pomoć.

Linda Evans je često isticala da se ljepota mijenja sa godinama

Gostujući kod Opre Vinfri, otvoreno je priznala da se podvrgla plastičnim operacijama u pedesetim godinama jer je tada bila u vezi sa muzičarem Janijem, koji je 12 godina mlađi od nje, pa je željela da izgleda mlađe zbog njega. Kasnije je izjavila da je shvatila da se vrijeme ne može izbrisati:

"Problem sa plastičnom hirurgijom je to što poslije 10 godina gravitacija ipak pobijedi i onda morate ponovo na operaciju za godinu-dvije".

Istakla je da je prava tajna ljepote u oslobađanju od samokritike: "Ne možete izbrisati vrijeme, ali možete se osloboditi onoga zbog čega ste kritični prema sebi. Najbolja stvar koju možete da uradite jeste da se jednostavno riješite te samokritičnosti".

Često je naglašavala da nije opsednuta time da bude premršava, već da joj je važno da se osjeća dobro i zdravo u svom tijelu. Kada je riječ o rutini njege, isticala je da voli jednostavnost - redovno čišćenje lica, hidrataciju (često je pominjala da obožava Clarins kreme i tonike) i obaveznu zaštitu od sunca.

(Mondo)