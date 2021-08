Novi tip WhatsApp poruka: Ažurirajte aplikaciju da dobijete View Once opciju

View Once poruke dostupne su na iOS i Android WhatsApp aplikacijama.

Izvor: SmartLife / WhatsApp

Od 4. avgusta WhatsApp globalno čini dostupnom opciju View Once, posebnu verziju nestajućih poruka, koja nakon ažuriranja aplikacije stiže na iOS i Android aplikaciju.

View Once poruke sadrže slike i video i njihovo slanje na jednu ili više adresa na poseban način.

WhatsApp je View Once poruke zamislio kao poruke koje sadrže osjetljiv sadržaj, poput lozinke Wi-Fi mreže, broja računa ili određene slike tj. video materijale koje bi primalac trebalo da vidi samo jednom.

Nakon što ih primalac vidi - video ili slika - nestaju i više ne ostaju zapisani ni na koji način u njegovom telefonu.

Kako slati View Once WhatsApp poruke

Pišite poruku uobičajeno i uđite u galeriju da pošaljete sliku ili video. Odaberite sliku ili video i u polju za unos teksta videćete piktogram s desne strane - jedinica okružena tačkicama i polukrugom.

Kliknite na to da pozeleni i na ekranu ćete dobiti obavještenje da ste aktivirali View Once tip poruke.

Pošaljite poruku i to je to.

Upozorenja za korišćenje View Once poruka

View Once poruke hoće nestati, ali neće zaštititi vašu privatnost u potpunosti!

Ako korisnik prije čitanja poruke aktivira snimanje ekrana na telefonu moći će da snimi otvaranje i pregledanje View Once poruke. Takođe, ako poželi da napravi sliku ekrana tokom gledanja View Once slike - to će primalac moći da uradi, a WhatsApp vam neće poslati obavještenje da se tako nešto desilo (i u video i u slučaju slike).

I na kraju - ako neko prijavi View Once poruku kao uznemirujuću, neprikladnog sadržaja ili da je loša WhatsApp će biti u prilici da je vidi i ispita. Inače, WhatsApp nema pristup prepiskama korisnika, uključujući i View Once tip poruka, ali Facebook radi na novom tipu enkripcije, koja će mu omogućiti da otkriva sadržaj poruka bez dešifrovanja ili curenja podataka.

(MONDO)