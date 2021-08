TikTok uvodi ograničenja za tinejdžere: Bez poruka za sve ispod 16 godina, bez obavještenja poslije 21h...

Društvena mreža koja je prije nekoliko godina eksplodirala preko noći kada je broj korisnika u pitanju, od samog osnivanja vrlo redovno se provlači po sudovima zbog različitih društvenih, političkih i ekonomskih razloga, sada uvodi ograničenja za najmlađe korisnike.

Manji pritisak društvenih mreža na tinejdžere

Novi talas mjera koje će ova mreža uvesti želi da sebe zaštiti od potencijalnih novih tužbi, a u istom mahu i da uvede zaštitne mjere za tinejdžere. Prva “zabrana” odnosi se na korisnike od 13 do 15 godina kojima će poslije 21h biti isključena obavještenja, kako bi se smanjio pritisak društvenih mreža na tinejdžere u osjetljivim godinama. Slično ograničenje sprovešće se i na korisnike od 16 i 17 godina kojima će obavještenja biti ugašena poslije 22h.

Istraživanja sprovedena za ove starosne grupe kažu nam da su tinejdžeri u ovim godinama vrlo podložni pritisku koji kreiraju društvene mreže. Pored izazivanja zavisnosti, moguće je da pritisak izazove ozbiljne socio-psihološke poremećaje i depresiju.

Privatne poruke

Pored obavještenja TikTok uvodi ograničenja za privatne poruke, dodatno proširujući već postojeće ograničenje za korisnike ispod 16 godina. Sada će nalozi čiji vlasnici imaju 16 i 17 godina podrazumevano imati isključene privatne poruke, koje će morati da se aktiviraju u podešavanjima naloga. Za mlađe od 16 godina se ništa ne mijenja, poruke su im i dalje onemogućene.

Ko vam čita postove?

Velika popularnost TikTok mreže kod mlađih korisnika dovela je do toga da se polako gubi kontrola i razumijevanje nad stvarima kao što je publika koja vas prati. Da bi se ovo poboljšalo, video snimci korisnika ispod 16 godina se neće moći preuzimati preko ove platforme, dok će oni od 16 i 17 godina imati podešavanja kojima će moći da kontrolišu ovu opciju, a ona će podrazumijevano biti isključena, kao i sa porukama.

Ograničenja za tinejdžere

Pored toga, kada neko ispod 16 godina objavi video dobiće poruku koja će im dozvoliti da odaberu koji korisnici će moći da pogledaju njihov video.

Da li su ova ograničenja opravdana ili ne, pitanje je za sve nas. Uostalom, proizvođači su počeli da prave telefone koji se fokusiraju na influensere, što dovoljno govori o popularnosti ove mreže. Vrlo često djeca na svojim telefonima upisuju da imaju više godina nego što je to realno, kako bi im sve opcije bile otključane, i to su grupe koje ova ograničenja neće pogađati, a TikTok se ne bavi verifikacijom godinama na svojim nalozima. Ili možda to planira za buduća ograničenja.

Izlazak na berzu pogurao ograničenja

Naravno, treba imati na umu da se vlasnik TikTok mreže, kompanija ByteDance planira da se naredne godine pojavi na Hong Kong berzi, kada će pustiti svoje akcije u promet. Ako je to zaista u pitanju, onda ovaj potez nikako ne čudi, jer kompanija pre toga mora da uvede ozbiljna ograničenja kako bi se ispoštovala ograničenja koje kineska vlada uvodi tehnološkim gigantima.