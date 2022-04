Brzo prazni bateriju - ažurirajte Messages aplikaciju

Posljednja verzija Messages aplikacije kriva je za brzo pražnjenje baterije nekih telefona.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Kompanija Google zvanično je potvrdila, prenio je The Verge, da je aplikacija Messages odgovorna za naglo i brzo pražnjenje baterije telefona.

Ovo se odnosi na telefone koji su fabrički došli sa Messages aplikacijom i za korisnike koji aktivno koriste ovu Google Android aplikaciju za slanje i prijem poruka.

Poznato je da su određene serije Huawei telefona, recimo Huawei P30 i Huawei P20 serije, kao i novije Samsung Galaxy A, Galaxy S i Galaxy Z serije, ali i Xiaomi telefoni opremljeni ovom aplikacijom, ali je bitno da svi korisnici koji imaju fabrički instaliranu tu aplikaciju za razmjenu SMS, MMS i RCS poruka izvrše ažuriranja i podešavanja aplikacije tako da ona prestane da troši resurse baterije više nego što bi trebalo.

Greška u aplikaciji, koju je otkrio sajt 9to5Google, a kompanija Google je potvrdila, omogućavala je da Messages aplikacija aktivira kameru u pozadini i ostavi je uključenom non-stop.

Ovo ne samo da je dovodilo do većeg grejanja telefona i uticalo na značajnu potrošnju baterije, ovo je i veliki bezbjednosti propust i rizik po privatnost korisnika, jer svaki dvoklik na Volume ili On/Off taster omogućava pravljenje slike čak i u pozadini.

Pogledajte kako to sve izgleda u praksi:

Messages aplikacija traži dozvolu da pristupi kameri i mikrofonu uglavnom zbog MMS poruka i kasnije aktiviranih (dostupne su i kod nas) RCS poruka, koje podsjećaju na četovanje u popularnim aplikacijama, ali korisnici bi trebalo to da promijene. Zapravo, Google je i sam uputio korisnike na promenu podešavanja ove aplikacije, kako bi ona zaustavila prekomjernu upotrebu kamere.

Pratite putanju u meniju svog telefona ovako: Settings >Apps >Messages >Permissions >Camera i odaberite ili opciju Don’t allow ili Allow only while using the app. Takođe, isključite Messages aplikaciju svaki put kad je ne koristite. Notifikacije i poruke ćete dobijati i dalje, bez obzira na to da li je aplikacija aktivna u pozadini ili nije.

Naravno, uvijek ažurirajte sve aplikacije redovno, jer čak i kad neka verzija ima problem, ona brzo bude ažurirana novom verzijom, koja ga ispravlja. Google je rekao da će nova verzija Messages aplikacije biti dostupna svima vrlo brzo.