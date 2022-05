Google gasi Lite i Go aplikacije: Prvo ukinuli Chrome, sad je na redu YouTube

YouTube Go odlazi već u avgustu ove godine.

Izvor: Google

Google je u februaru najavio da se ukida aplikacija Chrome Lite, kao i ušteda podataka u svim Chrome pregledačima.

Sad je red došao da se ugasi i YouTube Go aplikacija, namijenjena za lakše i brže pretraživanje i gledanje videa na mobilnim Android telefonima.

Razlog ukidanja je isti - Google kaže da su telefoni koji su hardverski moćniji i ne treba im pomoć ove vrste, a sa druge kompanija tvrdi da paketi s neograničenim ili velikom količinom interneta više nisu rijetki i da ih koristi dovoljno velik broj korisnika da se i ova aplikacija isključi.

YouTube Go je aplikacija nastala za Android Go operativni sistem, mnogo je hardverski manje zahtjevna od primarne YouTube aplikacije, samim tim troši i manje resursa telefona, a vrlo je štedljiva i kad su podaci u pitanju - aplikacija ne učitava komentare, nema mogućnost pisanja komentara, objavljivanja sadržaja ili dijeljenja.

Takođe, ova aplikacija nema Reels opciju, nema ni Dark Mode, ali je omogućavala upravljanje potrošnjom podataka i čak i preuzimanje sadržaja u SD rezoluciji za gledanje kasnije, zbog ograničenja u mreži.

Ova aplikacija preuzeta je do sada više od 500 miliona puta i jedna je od najpopularnijih aplikacija u Google Play prodavnici, pa i pored svega što je Google naveo kao razlog za ukidanje - nije baš najjasnije zašto do toga dolazi. “Kada smo lansirali YouTube Go 2016. godine, aplikacija je bila dizajnirana za gledaoce na lokacijama gdje su nas povezanost, cijene podataka i jeftini uređaji sprečavali da pružimo najbolje iskustvo u primarnoj aplikaciji YouTube“, stoji u saopštenju na zvaničnom Google blogu.

Google navodi da će do početka avgusta, kad je pomračenje YouTube Go aplikacije planirano, biti riješeni svi problemi korisnika ove aplikacije, koji pređu na klasičnu YouTube aplikaciju. Naravno, svi oni će morati da se naviknu na nove i prihvate činjenicu da neke od opcija više neće imati na raspolaganju.

Da li ima YouTube Go korisnika među vama? Šta kažete na ovo?