YouTube dobio eksperimentalnu funkciju - zumiranje video snimaka

Isti pokret prstima kojim zumiramo slike u galeriji će od sada zumirati i video snimke na Youtube platformi.

Izvor: Youtube

YouTube je svojim korisnicima donio ekperimentalnu funkciju Pinch to zoom, koja omogućava da zumirate video, slično kao što možete na Instagram objavama ili u galeriji svog telefona.

Kako objašnjava YouTube, da bi koristili novu funkciju, korisnici mogu da jednostavno "štipnu video plejer sa dva prsta da bi uvećali i umanjili prikaz“.

Korisnicima je već dugo vremena omogućeno da štipnu video plejer kako bi im se prikaz uvećao na cijeli ekran, a nova funkcija omogućava da nastavite dalje zumiranje, nakon čega ćete moći da prstom pomerate sliku kako bi se fokusirali na određeni dio videa.

Nažalost, nova eksperimentalna funkcija nije dostupna svima. Rezervisana je samo za Premium korisnike koji će imati priliku da je testiraju do 1. septembra - nešto manje od mjesec dana - a kompanija će za to vreme prikupiti potrebne podatke, ispraviti greške i odlučiti da li će Pinch to Zoom postati standardna funkcija.

Ako ste YouTube Premium pretplatnik, novu funkciju zumiranja možete pronaći tako što ćete otići u meni sa podešavanjima (bilo na vašem telefonu ili pregledaču na računaru). Funkcija se nalazi u odeljku Try new features.

Ostaje nam da vidimo da li će Pinch to zoom postati standardna funkcija na platformi, kao i da li će je dobiti YouTube korisnici koji ne plaćaju pretplatu. Optimisti smo - sve funkcije koje su do sada prošle kroz Try new features odeljak su postale standardne, a YouTube je nedavno najavio da će korisnicima donijeti prikaz najzanimljivijeg dijela videa, što je bila funkcija rezervisana samo za Premium pretplatnike.