WhatsApp olakšava dodavanje učesnika u video pozive

Jedan link će biti dovoljan da nekog priključite ili da se priključite.

Izvor: WhatsApp

U dosadašnjoj praksi, video poziv u WhatsApp aplikaciji Meta kompanije započinjao bi sa jednom osobom, da bi se naknadno dodavali drugi učesnici, gotovo koliko god hoćete njih - kolegijum ili pola razreda, svejedno je.

Za grupne razgovore, prizivala bi se opcija New group call.

Međutim, šta ako želite da vodite unaprijed zakazan razgovor sa gomilom ljudi, među kojima su i oni koji se ne nalaze u vašem imeniku?

Za tu svrhu poslužiće nova opcija Call Links iliti jedna opcija slična ZOOM aplikaciji i web klijentu. Kako na osnovu imena naslućujete, uz pomoć Call Links, korisnici će biti u prilici da naprave i slobodno dijele link preko koga će samo jedan klik biti dovoljan da se novi sagovornici uključe u razgovor.

Njega je moguće prilijepiti i uz poziv za pridruživanje grupi. Mark Cukerberg objavio je da će se ova novotarija naći u narednom ažuriranju aplikacije, do kraja septembra. Takođe, testiranje bezbjednog, enkriptovanog video poziva za do 32 učesnika je u toku, pa i to treba uskoro očekivati.

Nažalost, niko još uvijek nije progovorio o bezbjednosti i zaštiti tokom korišćenja ovih linkova.

(MONDO)