Isprobali smo Viber Plus: Donosimo utiske i test ekskluzivnih funkcija

Testirali smo ekskluzivne funkcije koje nudi Viber Plus servis, a ovo su utisci.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Viber je prošle nedjelje uveo Viber Plus, novi servis koji korisnicima otključava neke ekskluzivne funkcije unutar aplikacije ukoliko se odluče da na mjesečnom nivou izdvajaju dva dolara (odn. 1.99) mjesečno, što iznosi oko 3,7 KM.

Crna Gora je u aprilu postala prva zemlja u koju je Viber Plus stigao, a sada, kada je ovaj premijum servis proširen na veći broj država, među kojima smo i mi, nismo mogli da propustimo priliku da isprobamo šta to Viber nudi korisnicima koji se pretplate.

Kako već nekoliko dana koristimo ovu uslugu, u nastavku možete pročitati naše utiske o svim ekskluzivnim funkcijama.

Viber bez reklama

Ukoliko postanete Viber Plus korisnik, Viber vam nudi opciju da u aplikaciji više ne vidite reklame, i zaista, više ih nema. Ne mislimo da su oglasi do sada bili nametljivi, ali iskustvo pregledanja istorije dopisivanje je sada svakako čistije.

Naravno, ovo se odnosi isključivo na reklame koje je servirao Viber, a ne na Poslovno sanduče u koje nekada stižu ponude raznih brendova sa kojima smo bili u kontaktu.

Specijalni bedž

Korisnici Viber Plus usluge dobijaju specijalni bedž po kojem se ističu u odnosu na druge korisnike. Ovaj bedž u obliku zvjezdice se nalazi u donjem desnom uglu profilne slike i vidljiv je svima.

Po nama, u pitanju je Interesantan vizuelni dodatak, kakav smo već imali priliku da vidimo u nekim drugim aplikacijama i na društvenim mrežama. Ipak, trenutno ne postoji opcija da se bedž sakrije od drugih, te se nadamo da će je Viber dodati u budućnosti.

Jedinstvene ikonice aplikacije

U Viber Plus podešavanjima, korisnici premijum usluge mogu da izaberu novi izgled ikonice Viber aplikacije, koju će vidjeti na početnom ekranu telefona ili u fioci za aplikacije.

Na raspolaganju smo, pored podrazumjevane ikonice, imali još četiri rješenja, a naš izbor je pao na "Jednoroga", koji je svojim prelivom boja uneo dodatnu živost u ikonicu koju svakodnevno posmatramo već duže od decenije.

Besplatan pristup stikerima koji se inače naplaćuju

Kao što i samo ime ove funkcije kaže, plaćanje pretplate znači da su svi stikeri u prodavnici stikera potpuno besplatni i dostupni za preuzimanje. Zaista odličan dodatak za sve one kojima nikada nije dosta interesantnih sličica koje će slati prijateljima tokom dopisivanja.

Pročitajte glasovne poruke

Čitanje, odnosno transkripcija primljenih i poslatih glasovnih poruka je, po nama, najbolja ekskluzivna funkcija koju Viber Plus nudi. Nebrojeno puta nam se desilo da nam stigne ova vrsta poruke, a da nismo u mogućnosti da je preslušamo, bilo zbog buke u okolini ili zbog toga što smo se nalazili na nekom sastanku.

Sada, kada nam stigne glasovna poruka, u istom "balončiću" je na raspolaganju dugme "T". Pritiskom na isto, nakon nekoliko sekundi Viber ispisuje sve što smo mi ili što je naš sagovornik rekao, a najbolje od svega - odlično prepoznaje srpski jezik!

Podešavanje nevidljivog režima

Nevidljivi režim je ekskluzivna funkcija koja nam je dozvolila da od drugih korisnika sakrijemo da li smo na mreži i da li smo pročitali poruke, a da istovremeno vidimo da li su oni na mreži i da li su vidjeli šta smo poslali.

Do sada, sakrivanje onlajn statusa i izvještaja o pročitanim porukama je funkcionisalo na principu reciprociteta, pa uključivanje nove funkcije ide korak dalje. Međutim, postoje određena ograničenja. Ukoliko je neko sakrio status i izvještaje, ni Viber Plus pretplatnici neće moći da ih vide. Takođe, tokom dopisivanja sa drugim Viber Plus pretplatnicima koji si uključili nevidljivi režim, međusobno nismo mogli da vidimo da li smo na mreži i da li smo pročitali poruke jedni drugima.

Ćaskanje uživo s podrškom

Na kraju, plaćanje mjesečne pretplate takođe znači da je u svakom momentu na raspolaganju Viber-ova podrška uživo. Ukoliko korisnik ima bilo kakav problem ili pitanje, dovoljno je da ode u Viber Plus podešavanja, gdje će vidjeti mogućnost razgovora sa podrškom, koja će pokušati da taj problem otkloni i odgovori na svako pitanje.

Da li se Viber Plus isplati?

Nakon što smo prošli kroz sve ekskluzivne funkcije koje Viber Plus nudi, postavlja se pitanje - da li se isplati plaćati mesečnu pretplatu za Viber. Nažalost, odgovor nije jednostavan.

Što se nas tiče, suma od 1.99 dolara nije velika, a transkripcija glasovnih poruka je nešto što nam je zaista potrebno, pa je odgovor jasno "da". Međutim, nemamo svi iste potrebe, pa ukoliko se neko ne pronalazi u funkcijama koje ovaj premijum servis nudi, nije u nikakvoj obavezi da izdvoji novac - Viber će potpuno besplatno funkcionisati kao što je to i do sada bio slučaj.

Iz Vibera kažu da će vremenom dodavati nove ekskluzivne funkcije, pa ukoliko spadate u grupu koja u ovom momentu ostaje na besplatnoj verziji, s vremena na vrijeme možete otvoriti ponudu unutar aplikacije kako biste vidjeli šta je novo. Nikad se ne zna, možda stigne funkcija zbog koje ćete promijeniti mišljenje.

