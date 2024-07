Sada od svog Instagram Reels-a sa plaže možete da napravite pravi DJ miks!

Iz Instagrama poručuju da će kreatori sadržaja sa novom funkcijom dodavanja do 20 pjesama i audio zapisa u jedan Reels dobiti dodatnu fleksibilnost za usklađivanje audio sadržaja sa tekstom i video klipovima

Instagram je odlučio da svoje korisnike, ovim ljetnjim mjesecima, obraduje novom opcijom kojom će moćida dopune svoje kratke video klipove. Oni tako sada moći da u svoje Instagram Reels snimke dodaju više muzike i drugih audio zapisa.

Korisnici Instagrama će ubuduće moći da dodaju do 20 audio numera u jedan Reels. A da bi to uradili, potrebno je da tapnu prstom na opciju "Add to Mix" u Reels editoru, i da po želji dodatno obrade muzičke zapise, odnosno da odaberu onaj dio koji žele da se čuje u finalnom videu.

Iz Instagrama poručuju da će kreatori sadržaja sa novom funkcijomdobiti dodatnu fleksibilnost za usklađivanje audio sadržaja sa tekstom i video klipovima, prenosi TechCrunch.

A da se ta kompanija neće više baviti dužim video snimcima, već će se više posvetiti korisnicima koji jedni drugima šalju video snimke, ranije ovog mjeseca je najavio prvi čovjek Instagrama Adam Moseri.

Prema njegovim riječima, gledanje dužih videa ostavlja manje vremena za komuniciranjesa prijateljima, a ukoliko im šaljete duži video manja je vjerovatnoća da će ga pogledati cijelog, odnosno da ćete im takav sadržaj uopšte i poslati.

