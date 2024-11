Nova Google alatka od vaših dokumenata u minutu pravi vrhunski video

Google Vids pokreće Gemini AI koji u okviru Workspace paketa aplikacija pomoću koga kreira kratke video klipove na osnovu postojećih predložaka ili fajlova korisnika

Izvor: Google

Kreiranje videa pomoću AI alata uskoro bi moglo da postane sastavni dio svakodnevne poslovne rutine. Google Vids, AI aplikacija za kreiranje videa uz pomoć vještačke inteligencije, uskoro postaje dio Google Workspace paketa alata za poslovne korisnike.

Alat služi za pravljenje kratkih promotivnih filmova i nije namijenjen za izradu videa od nule, već za to koristi fajlove sa Google drajva.

Video može da se pravi ispočetka ili da se za njegovu izradu koristi postojeći, unaprijed napravljeni, predložak (template). A tu je i opcija "Help me create", u okviru koje Gemini AI korisniku predlaže skripte za početak rada na videu.

A osim unaprijed zadatih postavki, Google Vids korisnicima omogućava korišćenje sopstvenih fotografija i video snimaka.

Google Vids Izvor: YouTube / Google Workspace

Takođe, u virtualnom studiju za snimanje u okviru aplikacije moguće je dodavati fotografije i snimke, snimati nove videe ili snimati samo tonske zapise koji će pratiti budući video.

Google Vids za Workspace je najavljen još u aprilu, a sada je postao dostupan korisnicima u Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Essentials, Enterprise Essentials i Enterprise Essentials Plus verzijama tog paketa alata.

(MONDO/SmartLife)