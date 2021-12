Najiščekivanija igra ove zime: Novi svijet za ljubitelje Džordža R. R. Martina

U pitanju je Elden Ring, priča za koju tvrde da bi mogla da promijeni to kako doživljavamo role-playing igre.

Izvor: Smart Life/Steam

From Software već neko vrijeme najavljuje novu igru, a u junu 2021. godine se pojavio i prvi gameplay trejler.

Nastala je iz saradnje Džordža R. R. Martina i izvršnog direktora kompanije From Software – Hidetake Mijazakija, što već mnogo obećava.

Prošle godine je dobila nagradu za igru na koju se čeka s najvećim nestrpljenjem (The Game Award for Most Anticipated Game), a nominovana je i 2021. godine.

Oni koji su Elden Ring već testirali, tvrde da je nešto posebno. U pitanju je prva velika From Software igra nakon naslova Sekiro: Shadows Die Twice iz 2019. godine, a radi se o otvorenom svijetu s konjima, vitezovima i zmajevima. Temelji se na stilu Dark Souls franšize, samo što se radi o mnogo većem svetu, koji će igrači sasvim sigurno istraživati sa zadovoljstvom.

Početkom novembra se pojavio i petnaestominutni video, pa su zainteresovani mogli bolje da osmotre šta ih čeka. Odmah je jasno da je u pitanju From Software igra, budući da je veza sa Dark Souls 3 jasna, ali s jednom razlikom – u Elden Ring igrač ima i konja.

Elden Ring Izvor: Smart Life/@ BANDAI NAMCO Europe

Sigurno je da će se igri obradovati svi ljubitelji dobrih fantazija i RPG akcija, a čekanje bi trebalo da se okonča 25. februara 2022. godine. Tako je bar najavljeno, a oni koji su je testirali tvrde da bi sačekali i duže, najviše zbog neverovatnih detalja i pejzaža.

(MONDO)