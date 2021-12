Epic besplatne igre: Mutant Year Zero: Road to Eden, potezna post-apokaliptična borba

Ako volite taktičke i strategijske igre poput XCOM, Mutant Year Zero: Road to Eden će vas zalijeptiti za ekrane, jer je u pitanju odlična potezna igra sa elementima istraživanja, šunjanja i ozbiljnog strateškog planiranja.

Od ekipe koja nam je donela Hitman i PayDay, dolazi Mutant Year Zero: Road to Eden, sedma po redu besplatna igra na Epic Games prodavnici. Ljudi su konačno uništili svijet: ekstremne klimatske promene, globalna ekonomska kriza, smrtonosna pandemija i ogromne tenzije između svetskih super-sila dovele su do nuklearnog konflikta.