Otkazan Call of Duty 2023: Neće biti nastavka po prvi put za 18 godina

Od 2005. svake godine smo imali po jednu Call of Duty igru, ali izgleda da je Activision Blizzard odlučio da je vreme da se napravi pauza.

Izvor: SmartLife / Activision

Nakon posljednjeg nastavka, Call of Duty: Vanguard, brojke nisu bile na željenom nivou, pa je matična kompanija odlučila da je pravo vrijeme da se napravi pauza, iako je Call of Duty izlazio jednom godišnje u posljednjih 18 godina.

Čelnici zaduženi za Call of Duty igre u Activision Blizzard sumnjaju da je problem u Call of Duty: Black Ops Cold War igri koja je prethodila novom naslovu, i činjenici da je bila uspješnija nego što je to bilo očekivano, pa je njena slava “Pojela” Call of Duty: Vanguard.

Međutim, Activision neće ostaviti svoje vijerne fanove bez bilo kakvog sadržaja, pa se očekuje da će igra koja tek treba da se pojavi ove godine, nastavak Call of Duty: Modern Warfare iz 2019. dobijati dodatni sadržaj cijele naredne godine. Takođe se planira i predstavljanje nove besplatne online igre koja bi takođe trebala da bude zvanično predstavljena 2023. godine, kao i novi sadržaj za Warzone 2.

Za sada Activision Blizzard drži detalje o Modern Warfare i Warzone nastavcima pod ključem, a obe igre su zakazane za izlazak tokom 2022. godine. Iako su predstavnici matične kompanije u nekoliko navrata izjavljivali da će obe igre biti dizajnirane od početka, još uvijek nije poznato da li će novi Warzone biti zasebni nastavak ili samo veliki dodatak na postojeću igru. Ono što se zna je da će obje igre koristiti novi endžin koji razvija ova kompanija.

Pogledajte kako izgleda Zombies, jedan od dodataka koje je Activision predstavio za Call of Duty: Vanguard igru.

Call of Duty: Vanguard Zombies VIDEO Izvor: Call of Duty

Ne treba zaboraviti ni da je u januaru mjesecu objavljeno da je napravljen dogovor o kupovini i da će novi vlasnik Activision Blizzard biti kompanija Microsoft, koja je platila 68,7 milijardi dolara. Finalizacija dogovora i tranzicija vlasničke strukture se očekuje u drugoj polovini 2022. godine, a s obzirom na promenu vlasnika, moguće je i da će ova franšiza uskoro postati Xbox ekskluziva.